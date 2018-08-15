Сбербанк завел корсчет в крупнейшем банке Саудовской Аравии

Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Сбербанк имеет корреспондентский счет в The National Commercial Bank (Al Ahli Bank), находящемся в Саудовской Аравии, следует из ежеквартального отчета крупнейшего российского банка.

Как отмечается в документе, корреспондентский счет открыт в саудовском The National Commercial Bank, в то время как в предыдущем отчете такая информация отсутствовала.

В пресс-службе Сбербанка не стали пояснять причину и цель открытия счета в саудовском банке.

The National Commercial Bank был создан в 1953 году, является крупнейшим банком Саудовской Аравии, с оплаченным капиталом в размере $8 млрд Находится под контролем суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF).

Сбербанк в настоящее время занимается развитием исламского, или партнерского банкинга. Зампред правления банка Олег Ганеев в феврале сообщал, что Сбербанк до конца года планирует на российском рынке поучаствовать в сделках более чем на 1 млрд рублей с использованием инструментов исламского банкинга.

Более того, он заявил тогда, что у банка на финальной стадии находятся зарубежные сделки с использованием инструментов партнерского финансирования на 130 миллионов долларов.