Эксперты не видят причин для стремительного роста промпроизводства в РФ

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Промышленное производство в РФ в июле ускорило рост в годовом выражении до 3,9% с июньских 2,2%, сообщил Росстат. По итогам семи месяцев показатель составил 3,1%.

В месячном выражении в июле зафиксирован спад в 0,3% после 0,2% в июне.

В июне Росстат повысил данные промпроизводства за прошлый и этот год, сославшись на новую информацию от производителей. Ведомство повысило оценку темпов роста промышленного производства за 2017 год в два раза — с 1% до 2,1%. По оценке Росстата, рост показателя в первом квартале этого года составил 2,8% вместо 1,9%.

Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», по-разному видят причины июльского скачка промпроизводства. Однако, по их мнению, дальнейшего стремительного роста ожидать не стоит.

ИЮЛЬСКИЙ РОСТ

По данным Росстата, добыча полезных ископаемых выросла в июле на 3,2% в годовом выражении, обрабатывающие производства показали прирост на 4,6%. Больше всего, в 2,1 раза, выросло производство хлопчатобумажных швейных ниток.

Данные по динамике промпроизводства, рассчитанные по методикам Росстата, свидетельствуют о том, что темпы роста в сегментах «добыча» и «обработка» нивелируются спадом в сегменте «водоснабжение/утилизация», — отмечает руководитель рейтинговой службы НРА Татьяна Ковалева.

По словам доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерины Новиковой, рост промышленного производства в июле можно назвать «больше игрой в цифры, чем устойчивой динамикой за последние месяцы».

"Речь идет о крайне низкой базе июля 2017 года и дополнительном рабочем дне в июле 2018 года по сравнению с предыдущим годом, а также о заметном ускорении динамики в добывающих отраслях — с 2,8% в июне до 3,2% в июле", — поясняет она.

Эксперт «Финама» Алексей Калачев отметил, что рассчитанный Росстатом индекс промпроизводства в июле превзошел прогнозные значения.

По его словам, кроме низкой базы сравнения (предыдущий июль не показывал значительного роста) и большего количества рабочих дней (22 против 21 в 2017 году), дополнительными факторами роста могли стать в добывающих отраслях — рост нефтедобычи в связи с увеличение квот в рамках соглашения ОПЕК+, в обрабатывающих — рост спроса на автомобильном рынке и соответствующий рост производства, а также запуск новых предприятий, например, «Ямал СПГ», что привело к росту объемов выпуска сжиженного газа.

"Кроме того, в связи с улучшением мировой конъюнктуры прирост в объемах показали металлургия, нефтепереработка и химическая промышленность", — отметил Калачев.

Между тем, ведущий аналитик по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Николай Власов считает, что июльский рост обусловлен линейным восстановительным трендом промышленного производства, который действует уже три года после спада в 2015 году.

"Данный рост можно трактовать как реальный, поскольку он наблюдается в одной системе статистических метрик с начала 2016 года, согласно отчетам Росстата. При этом его темпы в целом можно характеризовать скорее как близкие к стагнационным", — говорит Власов.

Старший консультант международной консалтинговой компании Odgers Berndtson Вера Филатова объясняет рост необходимостью локализации производства. «В последние два-три года перед многими западными компаниями встала задача локализоваться. То есть 70% используемых ими материалов или сырья должны закупаться или производиться в России. Эта мера, естественно, стимулировала развитие российской промышленности. Российские производители получили уверенность в том, что они будут обеспечены заказами и на их продукцию существует повышенный спрос», — считает эксперт.

ПРОГНОЗЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА

Данные Росстата несколько расходятся с данными опросов, которые фиксируют сохранение ухудшающихся настроений в промышленности в июле 2018 года, подчеркивает Ковалева из НРА.

По ее словам, индекс деловой активности обрабатывающих отраслей PMI России снижается с начала года и уже третий месяц находится ниже 50 пунктов: в июле 2018 — 48,1; в мае — 49,8 (отметки <50 говорят о спаде).

"В качестве причины снижения индекса можно назвать ослабление спроса: с апреля 2016 года отмечается первое падение объемов производства и второе подряд сокращение объема новых заказов", — говорит Ковалева.

Стремительного дальнейшего роста ожидать не стоит, сейчас заполняются все ниши, далее рынок просто стабилизируется, считает Филатова.

По мнению Власова из «Эксперт РА», с учетом того, что рост промпроизводства за I полугодие 2018 года в отношении к такому же периоду 2017 года составил 3,1%, и это ниже темпа роста за прошлый сопоставимый период (I полугодие 2016-I полугодие 2017 — 3,9%), то и по итогам 2018 года вряд ли следует ожидать роста выше средней трендовой динамики в 3-4%.

Согласно июльскому прогнозу Минэкономразвития, рост промышленности РФ в 2018 году составит 2,5%, в 2019 году замедлится до 2,1%, но в перспективе до 2024 года, вновь перейдет к ускорению.