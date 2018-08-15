Компания Баффетта стала вторым по величине акционером Apple

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Inc. миллиардера Уоррена Баффетта во II квартале 2018 г. купила 12,4 млн акций Apple . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы компании. На 30 июня Berkshire владела 251,96 млн акций Apple (5,22% акционерного капитала) стоимостью $46,6 млрд

Благодаря покупке акций Berkshire стала вторым по величине акционером Apple после Vanguard. Сейчас пакет акций Apple занимает первое место по стоимости в портфеле Berkshire. Этому способствовала продажа в отчетном периоде инвесткомпанией 4,5 млн акций банка Wells Fargo.

Баффетт традиционно воздерживался от покупки бумаг технологичных компаний, но для Apple он сделал исключение. По словам Баффетта, ему нравится Apple из-за ее розничного бизнеса и сильного бренда. Berkshire впервые купила акции производителя iPhone в первом квартале 2016 г. Тогда она купила долю стоимостью около $1 млрд по $99,02 за акцию, что вдвое ниже нынешнего уровня котировок. Berkshire постепенно увеличивала долю в Apple. Компания инвестировала более $30 млрд с I квартала 2016 г. по I квартал 2018 г.