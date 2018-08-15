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Компания Баффетта стала вторым по величине акционером Apple
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Компания Баффетта стала вторым по величине акционером Apple 

Ведомости 1 час назад
Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Inc. миллиардера Уоррена Баффетта во II квартале 2018 г. купила 12,4 млн акций Apple. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы компании. На 30 июня Berkshire владела 251,96 млн акций Apple (5,22% акционерного капитала) стоимостью $46,6 млрд
Благодаря покупке акций Berkshire стала вторым по величине акционером Apple после Vanguard. Сейчас пакет акций Apple занимает первое место по стоимости в портфеле Berkshire. Этому способствовала продажа в отчетном периоде инвесткомпанией 4,5 млн акций банка Wells Fargo.
Баффетт традиционно воздерживался от покупки бумаг технологичных компаний, но для Apple он сделал исключение. По словам Баффетта, ему нравится Apple из-за ее розничного бизнеса и сильного бренда. Berkshire впервые купила акции производителя iPhone в первом квартале 2016 г. Тогда она купила долю стоимостью около $1 млрд по $99,02 за акцию, что вдвое ниже нынешнего уровня котировок. Berkshire постепенно увеличивала долю в Apple. Компания инвестировала более $30 млрд с I квартала 2016 г. по I квартал 2018 г.
Сейчас крупнейшим акционером Apple является Vanguard — одна из ведущих инвестиционных компаний по управлению индексными фондами. Она владеет более 342 млн акций (почти $71 млрд), пишет Financial Times со ссылкой на данные FactSet.
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