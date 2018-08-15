На торгах до открытия рынка акции Macy's и Alibaba подешевели

Investing.com — В среду в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний.

Курс акций Macy's (NYSE:M) снизился приблизительно на 5% после того, как ритейлер сообщил о снижении объема продаж за второй квартал на 5%. Объем продаж Macy's составил $5,57 млрд, снизившись против значения $5,64 млрд в прошлом году.

Акции китайского гиганта электронной коммерции Alibaba (NYSE:BABA) снизились на 3%. Это снижение вызвано сообщением о том, что китайская технологическая компания Tencent (OTC:TCEHY) неожиданно сообщила о чистой прибыли во втором квартале. Это первое снижение за последние 13 лет.

Акции Helios & Matheson (NASDAQ:HMNY) подешевели 27% после сообщения о миллионных убытках ее родительской компании MoviePass, которая была вынуждена изменить правила пользования сервисом посещения кинотеатров.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) подешевели на 1% после того, как агентство Bloomberg сообщило, что гендиректор компании Илон Маск не обращался официально к Goldman Sachs (NYSE:GS), как финансовому советнику, написав в своем Twitter 7 августа о намерении сделать Tesla частной компанией и о наличии финансирования для выкупа акций.

Курс акций Intel (NASDAQ:INTC) опустился на 0,6% после сообщения об обнаружении еще трех уязвимостей в ее процессорах.

Акции Canopy Growth (NYSE:CGC) резко подорожали на 47% после того, как компания по производству алкогольных напитков Constellation Brands (NYSE:STZ) заявила о намерении инвестировать $4 млрд в Canopy Growth рамках стратегического партнерства.