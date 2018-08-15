В Москве проведут благотворительную акцию в поддержку взрослых людей с лейкемией

С начала сентября до середины октября в Москве будет проходить благотворительная акция «Красный сентябрь», приуроченная к Всемирному дню борьбы с лейкозом. Серия мероприятий направлены на то, чтобы привлечь внимание к проблемам взрослых людей, заболевших лейкемией (злокачественное заболевание кроветворной системы). Организатором акции выступает «Фонд борьбы с лейкемией».

Всемирный день борьбы с лейкозом отмечается 24 сентября. Во время проведения акции «Фонд борьбы с лейкемией» и партнеры «Красного сентября» планируют организовать прямые эфиры, показы кино, образовательные лекции, донорские и специальные партнерские акции.

Акция «Красный сентябрь» пройдет в Москве во второй раз. В 2017 г. фонд собрал более 1,3 млн руб. на нужды своих подопечных и пополнил Национальный регистр доноров костного мозга на 100 человек. Так, в рамках мероприятия состоялся показ фильма Александра Котта «Инсайт» и встреча с режиссером, благотворительный концерт акустической группы «Система Станиславского», мастер-класс с солистом группы «Ундервуд» Максимом Кучеренко и другие активности.

"Фонд борьбы с лейкемией" начал свою работу в 2014 г. Цель фонда — оказание помощи взрослым пациентам старше 18-ти лет с онкологическими заболеваниями кроветворной системы. С 2014 г. фонд помог более 140 пациентам и собрал более 135 млн руб.

По данным организации, трансплантация костного мозга для больных лейкемией в России осуществляется по квоте государства, однако расходы на поиск и активацию донора, а также заготовку трансплантата и его доставку в клинику пациенты оплачивают самостоятельно. Поиск и активация неродственного донора в России стоит около 450 тыс. руб. Если в России подходящий донор не найден, пациент обращается в зарубежные регистры. В таком случае стоимость поиска и заготовки трансплантата составляет около 1,5 млн руб.

По данным Национального института онкологии США, пятилетняя выживаемость пациентов с лейкемией увеличилась в мире от 33% в 1975 г. до 55% в 2005 г.

Согласно информации Минздрава России, число больных раком в России достигло в 2017 г. 3,5 млн Такой диагноз впервые ежегодно ставят 0,5 млн россиян.

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