ОФК Банк и Русский торговый банк заподозрили в выводе активов на 15,5 миллиардов рублей

МВД и СК РФ. Способы для вывода активов использовались самые разные, а результаты исследований направлены в Генпрокуратуру

Временные управляющие делами ОФК выявили сомнительные кредитные операции, в том числе связанные с собственниками организации, ущерб от которых составил более 8 миллиардов рублей. Способы для вывода активов использовались самые разные.

В свою очередь, Русский торговый банк перед отзывом лицензии заменил ликвидные активы на низколиквидные ценные бумаги, что повлекло ущерб в размере 2,5 миллиарда рублей. Еще более миллиарда «ушло» на кредитование заемщиков с неудовлетворительным финансовым положением. Об этом сообщает ТАСС.

Результаты исследований направлены направлены в Генпрокуратуру России, МВД и Следственный комитет РФ.