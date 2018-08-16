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ОФК Банк и Русский торговый банк заподозрили в выводе активов на 15,5 миллиардов рублей
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ОФК Банк и Русский торговый банк заподозрили в выводе активов на 15,5 миллиардов рублей 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Способы для вывода активов использовались самые разные, а результаты исследований направлены в Генпрокуратуру, МВД и СК РФ.
Банк России обнаружил признаки вывода активов в двух московских кредитных организациях, ранее лишившихся своих лицензий — банке «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк) и Русском торговом банке.
Временные управляющие делами ОФК выявили сомнительные кредитные операции, в том числе связанные с собственниками организации, ущерб от которых составил более 8 миллиардов рублей. Способы для вывода активов использовались самые разные.
В свою очередь, Русский торговый банк перед отзывом лицензии заменил ликвидные активы на низколиквидные ценные бумаги, что повлекло ущерб в размере 2,5 миллиарда рублей. Еще более миллиарда «ушло» на кредитование заемщиков с неудовлетворительным финансовым положением. Об этом сообщает ТАСС.
Результаты исследований направлены направлены в Генпрокуратуру России, МВД и Следственный комитет РФ.
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