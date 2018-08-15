Вашингтон ввёл санкции в отношении гражданина РФ и российской компании из-за КНДР 

Американские власти расширили санкционный список лиц и организаций, связанных с Северной Кореей, включив в него одну компанию и одно физическое лицо.
Как передаёт агентство «Интерфакс» в списке Минфина США числятся компания «Профинет» и её гендиректор гражданин РФ Василий Колчанов.
В свою очередь РИА Новости уточняет, что ограничительные меры также коснулись китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading CO, а также против SINSMS PTE. LTD, базирующейся в Сингапуре.
Напомним ранее Вашингтон включил в «чёрный список» банк «Россия», Индустриальный Сберегательный банк, банк «Рублев», банк «Северный Кредит» и РНКБ.
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