Вашингтон ввёл санкции в отношении гражданина РФ и российской компании из-за КНДР

Американские власти расширили санкционный список лиц и организаций, связанных с Северной Кореей, включив в него одну компанию и одно физическое лицо.

В свою очередь РИА Новости уточняет, что ограничительные меры также коснулись китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading CO, а также против SINSMS PTE. LTD, базирующейся в Сингапуре.

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