Ещё
Вашингтон ввёл санкции в отношении гражданина РФ и российской компании из-за КНДР
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.36
$
67.40
76.36
76.30
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
70.72
+0.10 Золото
1179.15
+0.05 РТС
1052.29
+0.32
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1334
–0.0325
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Вашингтон ввёл санкции в отношении гражданина РФ и российской компании из-за КНДР 

Свободная пресса 30 минут назад
Американские власти расширили санкционный список лиц и организаций, связанных с Северной Кореей, включив в него одну компанию и одно физическое лицо.
Как передаёт агентство «Интерфакс» в списке Минфина США числятся компания «Профинет» и её гендиректор гражданин РФ Василий Колчанов.
В свою очередь РИА Новости уточняет, что ограничительные меры также коснулись китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading CO, а также против SINSMS PTE. LTD, базирующейся в Сингапуре.
Напомним ранее Вашингтон включил в «чёрный список» банк «Россия», Индустриальный Сберегательный банк, банк «Рублев», банк «Северный Кредит» и РНКБ.
Санкции, последние новости: Лавров: санкционная политика США не может долго продолжаться
Свободная пресса: последние новости
Курс рубля обрушился на открытии торгов до уровня 2016 года Центробанк прокомментировал падение курса рубля Кремль грозит доллару полным крахом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль стремительно полетел вниз232
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»168
Названы последствия отказа от пенсионной реформы696
Доллар доигрался343
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным272
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение