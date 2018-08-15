Инвесторы избавляются от турецких активов

Объем повышения пошлин составил полмиллиарда долларов. Оно стало ответом на "сознательную атаку США на турецкую экономику", объяснил вице-президент Турции Фуат Октай. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении вдвое и без того высоких пошлин на турецкие сталь и алюминий (до 50 и 20 процентов), что спровоцировало масштабную распродажу турецких активов. Паника на турецком финансовом рынке по касательной задела рубль. Меры по управлению валютной ликвидностью, объявленные в понедельник ЦБ Турции, способствовали стабилизации лиры, однако инвесторы считают, что их будет недостаточно, отмечают аналитики Sberbank CIB . "Вероятность того, что США введут ответные меры высока, а это (в зависимости от жесткости ответных ограничений) может привести к падению турецкой валюты до новых минимумов", — отмечают в банке "Санкт-Петербург"

России турецкий сценарий не грозит

"В Турции одновременно наблюдается три дефицита: бюджета, торгового баланса и платежного баланса. До тех пор, пока ее экономика бурно росла, это не вызывало больших проблем. Как только рост притормозил, многие экономические субъекты стали избавляться как от лир, так и от номинированных в лире активов", — пояснил "РГ" Сергей Хестанов , доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС . Отдельная драма назревает в связи с большим объемом турецкого внешнего долга, это тоже давит на курс лиры, отмечает Хестанов: Турцию очень широко кредитовали европейские банки, многие из которых теперь испытывают большое беспокойство. В Турции разгорается классический долговый кризис. В целом реакция Турции на торговую войну с США оказалась гораздо более острой, чем России. Россия в отличие от Турции входит в топ-10 стран по объему профицита текущего счета и по показателям достаточности международных резервов по критериям МВФ занимает второе место в мире. Доверие инвесторов к РФ при всех трудностях в ее экономике гораздо выше, чем ко многим другим странам с развивающимися рынками.

"У России резервы практически полностью покрывают внешний долг и многократно покрывают госдолг. У нас для такого падения условий просто нет, более того, в отличие от Турции мы имеем профицитный бюджет. Поэтому, если не будет какого-то радикального внешнего шока, — сильного падения нефтяных котировок, новых жестких санкций — то нам ничего особо не угрожает", — говорит Хестанов.

На фоне кризиса в Турции заметны антиамериканские настроения, рассказал "РГ" экс-депутат парламента, президент Турецкого центра международных отношений и стратегического анализа Синан Оган: "Мы понимаем, что нас ждут не очень простые времена, особенно грозит кризис тем компаниям, которые ведут расчеты в долларах. Но они надеются на помощь государства. Турция уже пообещала отказаться от импорта американской электроники, уверен, что последуют и другие ответные меры. Конечно, санкции со стороны США ударят по кошельку простых граждан, цены неизбежно будут расти. А вот иностранным туристам явно повезло, они выиграют от нынешней ситуации. Для россиян, приезжающих в эти дни на турецкие курорты, все будет гораздо дешевле, чем еще неделю назад. Примечательно, что даже турецкая оппозиция, которая критикует Эрдогана, консолидировалась вокруг правящего курса на фоне противостояния с Америкой".