Россия в июне перестала снижать долю в гособлигациях США

Объем вложений России в гособлигации США в июне составил $14,9 млрд, аналогичный показатель был зафиксирован в мае, свидетельствуют материалы Минфина США

В мае Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг, сократив вложения в гособлигации США на $33,8 млрд по сравнению с апрельским показателем.

В апреле текущего года Россия сократила вложения в гособлигации США почти вдвое по сравнению с мартом — до $48,7 млрд, а в списке крупнейших держателей гособлигаций Россия опустилась на 22-е место. В марте России принадлежали ценные бумаги на сумму $96,1 млрд

Тремя крупнейшими держателями гособлигаций США являются Китай ($1,17 трлн), Япония ($1,03 трлн) и Бразилия ($300 млрд).

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина , отвечая на вопрос депутатов Госдумы о сокращении инвестиций в гособлигации США, [сообщила] (https://rns.online/finance/Nabiullina-otvetila-na-vopros-o-sokraschenii-investitsii-v-gosobligatsii-SSHa-2018-06-19/), что ЦБ занимается диверсификацией золотовалютных резервов.

«Мы проводим политику по тому, чтобы они (резервы. — RNS) надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски: и финансовые, и экономические, и геополитические, принимая решение по размещению средств», — сказала Набиуллина.