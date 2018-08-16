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Россия в июне перестала снижать долю в гособлигациях США
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Россия в июне перестала снижать долю в гособлигациях США 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: News.ru
Объем вложений России в гособлигации США в июне составил $14,9 млрд, аналогичный показатель был зафиксирован в мае, свидетельствуют материалы Минфина США.
В мае Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг, сократив вложения в гособлигации США на $33,8 млрд по сравнению с апрельским показателем.
В апреле текущего года Россия сократила вложения в гособлигации США почти вдвое по сравнению с мартом — до $48,7 млрд, а в списке крупнейших держателей гособлигаций Россия опустилась на 22-е место. В марте России принадлежали ценные бумаги на сумму $96,1 млрд
Тремя крупнейшими держателями гособлигаций США являются Китай ($1,17 трлн), Япония ($1,03 трлн) и Бразилия ($300 млрд).
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос депутатов Госдумы о сокращении инвестиций в гособлигации США, [сообщила] (https://rns.online/finance/Nabiullina-otvetila-na-vopros-o-sokraschenii-investitsii-v-gosobligatsii-SSHa-2018-06-19/), что ЦБ занимается диверсификацией золотовалютных резервов.
«Мы проводим политику по тому, чтобы они (резервы. — RNS) надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски: и финансовые, и экономические, и геополитические, принимая решение по размещению средств», — сказала Набиуллина.
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