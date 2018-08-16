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СМИ: «Яндекс» сбивает наценку на свой смартфон
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СМИ: «Яндекс» сбивает наценку на свой смартфон 

Инфо 24 52 минуты назад
Фото: Инфо 24
Компания «Яндекс» обсуждает с ритейлерами электроники продажу своего нового смартфона YNDX-000SB («Яндекс. Телефон»). Информацию об этом подтвердили в «М.видео-Эльдорадо», «МегаФоне» и «Вымпелкоме».
Ни с кем из них договоренностей пока не достигнуто. Инсайдеры объясняют это категоричностью «Яндекса», который требует от ритейлеров установить минимальные наценки — от 3% до 8% по разным данным.
Эксперты рынка считают, что для такого локального продукта речь должна идти о наценке в 30%, иначе маржинальность продаж будет крайне низкой. О существовании «Яндекс. Телефона» стало известно в июле из реестра криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны Евразийского экономического союза.
Однако компания-разработчик до сих пор не раскрывает характеристик смартфона.
Источники «Ведомостей», знакомые с участниками переговоров о продаже YNDX-000SB в торговых сетях, утверждают, что осенью «Яндекс» планирует импортировать в РФ первую партию YNDX-000SB — около 20 тысяч аппаратов.
По характеристикам «Яндекс. Телефон» примерно соответствует китайским смартфонам за 10-12 тысяч рублей.
Изначально обсуждалась более высокая цена — почти 15 тысяч рублей (или 17 тысяч рублей с учетом нынешнего курса доллара), утверждает один источник.
Другой говорит, что на старте переговоров вообще фигурировала сумма в 20 тысяч рублей.
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