Приморские предприниматели рассказали, какой валюте доверяют

Вторую неделю к ряду на валютном рынке России шторм. Аналитики строят догадки: то ли это происходит из-за действий Минфина Центробанка , то ли просто август как всегда оказался «черным». KONKURENT.RU решил не смотреть в будущее, а спросить свои читателей, как они реагируют на катаклизм.

Алексей Тимченко , председатель регионального отделения в Приморском крае Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» : «Кто-то верит в юань, кто-то говорит о том, что сингапурский доллар — одна из самых быстрорастущих и стабильных валют. Трудно сделать выбор, но если вы будете переводить денежные средства из одной валюты в другую, на курсовых разницах можете потерять больше, чем потом заработаете на возможном росте.

Операции с акциями рискованны — можно как и удвоить ваши вложения, так и выйти в ноль. Инвестиции в облигации считаются безопасными по сравнению с акциями, но не стоит забывать, насколько у нас сегодня политизирована экономика, и есть риски, которые могут поставить под угрозу прибыль инвестора. Конечно, все зависит от того, сколько у вас денег и для чего вы собираетесь их хранить. Если для бизнеса — это по меньшей мере глупо, потому что деньги должны работать. И у меня, как у предпринимателя, все деньги работают — я их не храню».

Сергей Юрченко , директор компании «ЛИДЕР-АТР»: «Юань — не панацея. У нас есть контрагенты, которые в этом году открыли счета в Bank of China , но лично я вижу в этом только лишнюю перестраховку. Если вы спросите меня, какая валюта сегодня заслуживает доверия больше всего, я назову евро — на сегодняшний день она самая стабильная. Рубль переживает не лучшие времена, я готов в какой-то степени даже поверить в обвал доллара или юаня (если на рубль упадет, уже будет считаться — обвал). Но курс евро останется в высоком диапазоне, выше среднего. Евросоюз стабильно стоит на ногах, как бы кто ни пытался его зажать, и в данном случае риски минимальны».

«У населения мало денег? Ну, как мало… У тех, у кого надо, деньги есть. Посмотрите, все базы отдыха в Приморском крае заняты, по 8–12 тыс. рублей номера, по 28 тыс. рублей в сутки коттеджи в «Теплом море» в Славянке, за пять дней нужно отдать 150 тыс. рублей»

Юрий Бойко , советник председателя ЖСК «Остров»: «Какой валюте я доверяю больше всего? Не следует все яйца класть в одну корзину, деньги нужно хранить в разных валютах. Однако давайте посмотрим, что сегодня происходит с рублем. Февраль — март курс доллара держался на отметке 56 рублей, потом поднялся до 60–62 рублей. Буквально пять минут назад он составлял 66,99, а сейчас передо мной монитор и бегущая строка — 67,05, то есть доллар дорожает, рубль дешевеет. Причем если раньше наблюдалась прямая связь между курсом рубля и ценой на нефть, сейчас и доллар, и цена на нефть поднимаются параллельно.

Но, конечно, продавать все рубли я бы не советовал. Простая арифметика: за долларовые вклады в некоторых банках дают 1%, за рублевые — 6–6,5%, где-то даже 7%. Это большая разница в ставке депозита, 6 и 1. В прошлом году рублевый вклад приносил 10% годовых, и со 100 тыс. рублей вы получили бы 10 тыс., тогда как с полутора тысяч долларов — только 1%, то есть 15 у. е. Причем долларовые депозиты дешевые не только в России — в той же Америке, Англии они составляют менее 1%. Прежде чем проводить любые операции по вкладам, нужно все тщательно взвесить».

Олег Елкин , предприниматель, главный специалист департамента инновационного развития ДВФУ: «Я не эксперт, но считаю, что любые кидания с тремя рублями ни к чему хорошему не приведут. Кто-то, конечно, уже бросился покупать „спички, соль и сахар“, это личное дело каждого. На мой взгляд, сейчас не время для паники».

Модест Шмурдяков, предприниматель, владелец нескольких бизнесов: «Деньги храню и в рублях, и в долларах, но что там происходит с рублем, мне все равно. Я работаю, зарабатываю, торгую и не ощущаю никакого кризиса. Просто повышаю цены, а когда люди спрашивают: „Почему?“, говорю: „Потому что раньше колбаса в магазине стоила три рубля, а сейчас тридцать три“.

У населения мало денег? Согласен. Ну, как мало… У тех, у кого надо, деньги есть. Посмотрите, все базы отдыха в Приморском крае заняты, по 8–12 тыс. рублей номера, по 28 тыс. рублей в сутки коттеджи в „Теплом море“ в Славянке, за пять дней нужно отдать 150 тыс. рублей.

Так что клиентов всегда можно найти. Я стараюсь вкладывать в бизнес, в разные сферы, сейчас открыл для себя новое направление — установка и обслуживание кондиционеров, лето выдалось очень жаркое, и спрос на такие услуги повышенный — две заявки уже есть, 28 тыс. рублей оплатили. Если сидеть на месте, ничего не делать, ни о чем не думать, кризис будет всегда, а если ты привык чем-то заниматься, если ты генерируешь идеи, без копейки никогда не останешься. Главное, чтобы были руки-ноги-голова».

Елена Бережнова, кандидат экономических наук: «На сегодняшний день считается, что самый выгодный вклад — в юанях, хотя, опять же, нельзя исключать опасность обвала юаня. Слухи об этом активно муссируются, и, как правило, они всегда подтверждаются. Лучше — в долларах, а те, у кого есть деньги, согласно экономической теории, вкладывают в мультикорзину — доллары, евро, рубли и другие валюты. Это одна из причин, почему я не стала бы говорить о возможном дефиците доллара из-за ажиотажа в обменных пунктах, ведь у широких слоев населения нет столько свободных денежных средств, чтобы серьезно повлиять на запасы валюты в банках».