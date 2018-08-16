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Биржи АТР снижаются на напряженности вокруг Турции
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Биржи АТР снижаются на напряженности вокруг Турции и слабой статистике из Китая 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг на сохраняющейся напряженности вокруг Турции и слабой статистике из КНР, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы также оценивают новости о планирующихся переговорах США и Китая по торговым вопросам.
По состоянию на 7.41 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,87% — до 2699,6 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,89%, до 1468,67 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,61% — до 27155,66 пункта, корейский KOSPI — на 0,88%, до 2239,1 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,12% — до 6321,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,14%, до 22174,09 пункта.
Ситуация в Турции продолжает влиять на рынки. Президент США Дональд Трамп 10 августа заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. На этом фоне турецкая лира в начале недели обвалилась до исторического минимума более чем в 7 лир за доллар, вызвав беспокойство на валютных и фондовых рынках по всему миру. В четверг курс составляет около 6 лир за доллар. Турция на этой неделе в ответ на действия США резко повысила пошлины на ввоз ряда американских товаров.
После выхода слабой статистики инвесторы также опасаются замедления роста китайской экономики, второй по величине в мире. Согласно официальным данным, опубликованным в среду, рост инвестиций в основные средства в КНР за семь месяцев текущего года составил 5,5% вместо ожидавшихся 6%. Во вторник трейдеров разочаровали данные по розничным продажам и промпроизводству в Китае в июле. Показатели также оказались хуже прогнозов.
Сдерживают снижение фондовых индексов новости о планирующихся переговорах КНР и США. Ранее в четверг Китай сообщил, что заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для консультаций по торговым вопросам. При этом китайская сторона вновь подчеркнула, что выступает против политики односторонних действий, торгового протекционизма и не приемлет никаких односторонних ограничительных мер.
"Трудно сказать, как пройдут переговоры, но то, что две страны ищут некоторый план компромисса, является позитивным сигналом", — прокомментировал агентству Франс Пресс рыночный аналитик Tokai Tokyo Research Institute Макото Сенгоку (Makoto Sengoku).
Прайм: последние новости
Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,7% Цены на металлы на мировых рынках на 18.30 Биржи США падают на 1,2-1,7% на статистике и напряжении в торговле с Китаем и Турцией
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