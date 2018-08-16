Ещё
Валютная пара EUR/USD формирует коррекционный отскок
Далее:
Читайте также:
Ещё
Появился новый способ обмана россиян
Появился новый способ обмана россиян
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
67.04
75.92
76.22
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
70.76
–0.10 Золото
1179.91
–0.06 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1373
–0.0213
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Валютная пара EUR/USD формирует коррекционный отскок 

Вести Экономика 16 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». В четверг на утренних торгах единая европейская валюта формирует восходящее движение в рамках отскока в направлении отметки 1,14. Накануне валютная пара EUR/USD в середине торговой сессии установила минимум на отметке 1,13 после чего евробыки сумели отыграть практически все потери, что было в основном связано с фиксацией прибыли по коротким позициям.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Из важной макроэкономической статистики в США были опубликованы розничные продажи, которые в июле выросли на 0,5%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,1%. В то же время, промышленное производство в июле подросло на 0,1% против прогноза +0,3%, однако июньское значение было пересмотрено в сторону повышения с +0,6% до 1%. Помимо этого, предварительная производительность труда во втором квартале увеличилась на 2,9%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 2,3%.
Также стоит отметить, что производственные запасы в США в июне подросли на 0,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков, а индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в августе составил 25,6 пункта по сравнению с 22,6 пунктами в июле. Наконец, чистый приток капитала в июне составил $114,5 млрд
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на статистику по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии и количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США. Согласно нашим ожиданиям, первый показатель в августе составил 22 пункта, а второй показатель за неделю составил 215 тыс. В еврозоне важной макроэкономической статистики не будет. Важных выступлений представителей ФРС и ЕЦБ сегодня не ожидается.
На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD формирует коррекционный отскок в направлении ближайшего уровня сопротивления на отметке 1,1430. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 1,1274. На текущий момент стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но уже достигли зоны перекупленности, поэтому потенциал роста уже ограничен.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник: MetaTrader Finam Ltd, 4-Hour Chart
Сысоев Вадим, аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «Финам»
Вести Экономика: последние новости
JP Morgan: Трамп может попытаться намеренно ослабить доллар в торговой войне "Аэрофлот" дорожает на Мосбирже после сообщения о выкупе акций у миноритариев Лихорадка год спустя. Криптовалюты больше никому не нужны?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появился новый способ обмана россиян5
Как Сорос предсказал России сущий ад156
Пожили и хватит: дешевой ипотеке придет конец65
Россия спрятала госдолг США89
Рубль развернулся к росту
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение