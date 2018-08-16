Валютная пара EUR/USD формирует коррекционный отскок

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». В четверг на утренних торгах единая европейская валюта формирует восходящее движение в рамках отскока в направлении отметки 1,14. Накануне валютная пара EUR/USD в середине торговой сессии установила минимум на отметке 1,13 после чего евробыки сумели отыграть практически все потери, что было в основном связано с фиксацией прибыли по коротким позициям.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Из важной макроэкономической статистики в США были опубликованы розничные продажи, которые в июле выросли на 0,5%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,1%. В то же время, промышленное производство в июле подросло на 0,1% против прогноза +0,3%, однако июньское значение было пересмотрено в сторону повышения с +0,6% до 1%. Помимо этого, предварительная производительность труда во втором квартале увеличилась на 2,9%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 2,3%.

Также стоит отметить, что производственные запасы в США в июне подросли на 0,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков, а индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в августе составил 25,6 пункта по сравнению с 22,6 пунктами в июле. Наконец, чистый приток капитала в июне составил $114,5 млрд

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на статистику по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии и количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США. Согласно нашим ожиданиям, первый показатель в августе составил 22 пункта, а второй показатель за неделю составил 215 тыс. В еврозоне важной макроэкономической статистики не будет. Важных выступлений представителей ФРС ЕЦБ сегодня не ожидается.

На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD формирует коррекционный отскок в направлении ближайшего уровня сопротивления на отметке 1,1430. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 1,1274. На текущий момент стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но уже достигли зоны перекупленности, поэтому потенциал роста уже ограничен.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник: MetaTrader Finam Ltd, 4-Hour Chart