«Газпром нефть» нарастила объемы заправок «в крыло» на 16%

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости . Компания «Газпромнефть-Аэро», оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" , по итогам первого полугодия 2018 года увеличила объем заправок авиатоплива «в крыло» на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,28 миллиона тонн, сообщила «Газпром нефть».

При этом общий объем продаж авиатоплива компании за шесть месяцев превысил 1,7 миллиона тонн. Клиентами «Газпромнефть-Аэро» на сегодняшний день являются более 160 российских и иностранных авиакомпаний.

Объем зарубежных заправок в первом полугодии увеличился на 31% в годовом выражении и составил более 120 тысяч тонн авиатоплива. Международная география сбытовой сети расширилась на три аэропорта в текущем году, до 253 аэропортов в 63 странах. На отечественном рынке «Газпромнефть-Аэро» сформировала собственную сбытовую сеть, насчитывающую 51 топливозаправочный комплекс.

"В первом полугодии 2018 года мы зафиксировали стабильный рост авиаперевозок и потребления топлива. Этому способствовало проведение в России чемпионата мира по футболу, а также появление новых направлений полетов из российских аэропортов в страны Европы и Азии. В частности, существенно вырос объем заправок в Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге. Развитая международная сбытовая сеть и высокий уровень обслуживания позволили нам в июне 2018 года достичь знаковой цифры — с момента создания авиатопливого бизнеса «Газпром нефти» компания реализовала свыше 30 миллионов тонн топлива", — приводятся в сообщении слова гендиректора «Газпромнефть-Аэро» Владимира Егорова

"Газпромнефть-Аэро" — дочернее предприятие компании «Газпром нефть», с 1 января 2008 года ведет операционную деятельность по заправке самолетов и реализации авиационного топлива «в крыло».