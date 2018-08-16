События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 августа 

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
80 млрд йен -50 млрд йен (факт)
Япония — Объём экспорта (г/г) (июль)
3,9% (факт)
Япония — Сальдо торгового баланса (июль)
721 млрд йен -231 млрд йен (факт)
Австралия — Изменение уровня занятости (июль)
58,2 тыс.
-3,9 тыс. (факт)
Австралия — Изменение полной занятости (июль)
41,2 тыс.
19,3 тыс. (факт)
Австралия — Уровень безработицы (июль)
5,3% (факт)
11:30 Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
-0,6%
11:30 Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль)
11:30 Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
-0,5%
11:30 Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль)
11:40 Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
12:00 Еврозона — Сальдо торгового баланса (июнь)
16,5 млрд евро
18 млрд евро
15:30 США — Число выданных разрешений на строительство (июль)
1,292 млн 1,31 млн 15:30 США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль)
-0,7%
15:30 США — Объём строительства новых домов (июль)
1,173 млн 1,27 млн 15:30 США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль)
-12,3%
15:30 США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
213 тыс.
215 тыс.
15:30 США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август)
15:30 США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август)
15:30 Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь)
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
15:30 мск (13:30 лнд)
QIWI — телеконференция менеджмента
16:00 мск ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.08)
458 млрд долл (на 03.08)
МегаФон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)
МегаФон — телеконференция менеджмента
Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
Газпром нефть — телеконференция менеджмента
КТК /Кузбасская топливная компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
KAZ Minerals — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018