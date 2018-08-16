События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 августа

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний

80 млрд йен -50 млрд йен (факт)

Япония — Объём экспорта (г/г) (июль)

3,9% (факт)

Япония — Сальдо торгового баланса (июль)

721 млрд йен -231 млрд йен (факт)

Австралия — Изменение уровня занятости (июль)

58,2 тыс.

-3,9 тыс. (факт)

Австралия — Изменение полной занятости (июль)

41,2 тыс.

19,3 тыс. (факт)

Австралия — Уровень безработицы (июль)

5,3% (факт)

11:30 Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)

-0,6%

11:30 Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль)

11:30 Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль)

-0,5%

11:30 Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль)

11:40 Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций

12:00 Еврозона — Сальдо торгового баланса (июнь)

16,5 млрд евро

18 млрд евро

15:30 США — Число выданных разрешений на строительство (июль)

1,292 млн 1,31 млн 15:30 США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль)

-0,7%

15:30 США — Объём строительства новых домов (июль)

1,173 млн 1,27 млн 15:30 США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль)

-12,3%

15:30 США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

213 тыс.

215 тыс.

15:30 США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август)

15:30 США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август)

15:30 Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь)

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

15:30 мск (13:30 лнд)

QIWI — телеконференция менеджмента

458 млрд долл (на 03.08)

МегаФон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)

МегаФон — телеконференция менеджмента

Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)

Газпром нефть — телеконференция менеджмента

КТК /Кузбасская топливная компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

KAZ Minerals — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018