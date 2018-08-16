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На рынки возвращается интерес к риску
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На рынки возвращается интерес к риску 

News.ru 20 минут назад
Фото: globallookpress.com
Настроения мировых инвесторов улучшаются. Страхи по поводу распространения турецкого кризиса постепенно утихают. Цены на нефть восстанавливаются падения 15 августа.
Бегство от рисков отступает, а вместе с ним и спрос на доллар. Фондовые площадки АТР сократили потери к концу сессии, благодушно отреагировав на анонс предстоящих торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Эти сообщения послужили главным катализатором оживления интереса к риску, в дополнение к динамике турецкой лиры, которая восстанавливается третий день кряду на фоне короткого сжатия, отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт.
Европейские площадки открылись преимущественно в плюсе. Исключение составляет итальянский MIB, который не торговался 15 августа и отыгрывает недавний негатив. Российский рынок начал торги разнонаправлено. Индекс МосБиржи проявляет осторожность, теряя в пределах четверти процента. А РТС тем временем растет без малого на 1% благодаря улучшению отношения к риску. Тем не менее, на рынке остаётся много страхов, сомнений и неопределенности в вопросе торговых войн, Турции и санкций со стороны США. Все это продолжит довлеть над российскими активами в ближайшее время.
Рубль открылся неплохим гэпом вверх, вернув доллар под отметку 67 рублей. Попытки восстановления выглядят вполне уместно, учитывая отступление доллара, улучшение рисковых настроений, отскок котировок нефти и начало налогового периода в РФ.
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