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Валютный обзор: доллар пока берет паузу
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Валютный обзор: доллар пока берет паузу 

Вести Экономика 10 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 августа — «Вести. Экономика». В пятницу, 17 августа, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,138 после небольшого укрепления днем ранее.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Вчера, в четверг, доллар отступил с максимумов более чем за 13 месяцев на фоне ослабления антирисковых настроений на мировых биржевых площадках — поводом для этого послужили известия о договоренности между Китаем и Соединенными Штатами о новом раунде переговоров 21-22 августа.
Евро, настрадавшийся наряду с другими рисковыми активами от турецкого кризиса за последнее время, сумел слегка отжаться на фоне конструктивных новостей, но этот отскок может оказаться недолговечным — мы скептически настроены в отношении планирующихся переговоров между США и Китаем и не ждем от них больших результатов.
Примечательно, что вчера Дональд Трамп похвастался в соцсети силой доллара, хотя ранее неоднократно жаловался на чрезмерный рост национальной валюты, угрожающий интересам внешней торговли Штатов. Ощутимой реакции валютного рынка на этот комментарий не последовало.
Календарь макроэкономической статистики сегодня не изобилует важными показателями. В 12:00 МСК в еврозоне ожидается публикация окончательных данных по инфляции за июль, а за океаном в 17:00 МСК выйдут предварительный индекс потребительского доверия университета Мичигана за август и индекс опережающих индикаторов за июль. Эти показатели могут оказать лишь ограниченное, локальное влияние на динамику евро и доллара в свете происходящих в глобальном масштабе событий.
С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD курс в соответствии с нашими ожиданиями стабилизировался над поддержкой 1,132 и в краткосрочной перспективе может продолжить консолидационное движение над данным уровнем.
Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»
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