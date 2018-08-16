Торговый профицит еврозоны в июне превысил прогноз

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Профицит торгового баланса еврозоны в июне сократился меньше, чем ожидалось, в условиях напряженности в глобальной торговле.

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Положительное сальдо торгового баланса еврозоны в июне составило €22,5 млрд по сравнению с €25,7 млрд за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали сокращение профицита до €18 млрд

Экспорт товаров из 19 стран еврозоны в июне увеличился на 5,7% в годовом выражении и составил €198,6 млрд

Импорт вырос на 8,6% по сравнению с июнем 2017 года до €176,1 млрд

Экспорт из 28 стран Евросоюза в июне вырос на 8,2% в годовом выражении и составил €171,5 млрд Импорт повысился на 8,4% до €164,6 млрд Профицит торгового баланса ЕС составил €6,9 млрд по сравнению с €6,6 млрд в июне прошлого года.

Экспорт из Евросоюза в США в I полугодии 2018 года вырос на 3,9%. В то же время импорт упал на 2,4%. Торговый профицит ЕС с его крупнейшим торговым партнером в январе-июне увеличился до €66,9 млрд