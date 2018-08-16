Что с рублём? Прогноз курса доллара от финансового аналитика 

Ведущие обсуждают актуальные события, происходящие на фондовых рынках мира, чтобы понять, на какие инвестиционные инструменты стоит обратить внимание прямо сейчас, а какие лучше рассматривать в перспективе. В рубрике «Эксперимент» приглашенные эксперты будут составлять для Дмитрия Потапенко домашние задания по изучению и использованию акций, облигаций и криптовалют, которые наглядно продемонстрируют, как стоит действовать начинающему инвестору. И, наконец, в разделе «Люди» ведущие анализируют бизнес-стратегии лучших предпринимателей России, чтобы понять, благодаря чему они добились успеха.