Ещё
Что с рублём? Прогноз курса доллара от финансового аналитика
Далее:
Читайте также:
Ещё
Лоукостеру запретили полеты в России
Лоукостеру запретили полеты в России
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.09
75.93
76.30
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.01
+0.07 Золото
1179.91
–0.06 РТС
1066.26
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1371
–0.0214
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Что с рублём? Прогноз курса доллара от финансового аналитика 

BFM.RU 33 минуты назад
Фото: BFM.RU
Ведущие обсуждают актуальные события, происходящие на фондовых рынках мира, чтобы понять, на какие инвестиционные инструменты стоит обратить внимание прямо сейчас, а какие лучше рассматривать в перспективе. В рубрике «Эксперимент» приглашенные эксперты будут составлять для Дмитрия Потапенко домашние задания по изучению и использованию акций, облигаций и криптовалют, которые наглядно продемонстрируют, как стоит действовать начинающему инвестору. И, наконец, в разделе «Люди» ведущие анализируют бизнес-стратегии лучших предпринимателей России, чтобы понять, благодаря чему они добились успеха.
BFM.RU: последние новости
На фоне новостей о санкциях доллар продолжил укрепляться «Это эмоции, и они могут закончиться в любой момент». Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту? Российские бизнесмены лишились $3 млрд после предложения об изъятии сверхдоходов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появился новый способ обмана россиян52
Россия спрятала госдолг США90
Пожили и хватит: дешевой ипотеке придет конец68
Как Сорос предсказал России сущий ад163
Рубль развернулся к росту39
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение