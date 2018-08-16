Биржи АТР закрылись в минусе на фоне геополитических рисков

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга в минусе, обеспокоенность вокруг Турции продолжила сдерживать индексы региона, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,66% — до 2705,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,99%, до 1467,12 пункта. Гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,82% — до 27100,06 пункта, корейский KOSPI — на 0,8%, до 2240,8 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,05%, до 22192,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,01%, до 6328,3 пункта.

Колебания курса турецкой лиры вызвали обеспокоенность на рынках на текущей неделе. Президент США Дональд Трамп 10 августа заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Турция на этой неделе в ответ на действия США резко повысила пошлины на ввоз ряда американских товаров. Сейчас курс составляет около 5,8 лиры за доллар, в начале года показатель составлял примерно 3,7 лиры за доллар.

Новости из КНР при этом не смогли вывести торги в позитивную динамику. Ранее в четверг власти страны сообщили, что заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для консультаций по торговым вопросам.

По мнению старшего стратега по развивающимся рынкам SEB Пера Хаммарлунда (Per Hammarlund), которое приводит агентство Рейтер , новостей из Китая оказалось недостаточно, чтобы поднять настроения на рынке.