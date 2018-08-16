Ещё
Биржи АТР закрылись в минусе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Лоукостеру запретили полеты в России
Лоукостеру запретили полеты в России
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
66.45
76.00
76.30
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
70.86
–0.14 Золото
1179.91
–0.06 РТС
1066.26
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1371
–0.0214
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Биржи АТР закрылись в минусе на фоне геополитических рисков 

Прайм 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга в минусе, обеспокоенность вокруг Турции продолжила сдерживать индексы региона, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,66% — до 2705,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,99%, до 1467,12 пункта. Гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,82% — до 27100,06 пункта, корейский KOSPI — на 0,8%, до 2240,8 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,05%, до 22192,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,01%, до 6328,3 пункта.
Колебания курса турецкой лиры вызвали обеспокоенность на рынках на текущей неделе. Президент США Дональд Трамп 10 августа заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Турция на этой неделе в ответ на действия США резко повысила пошлины на ввоз ряда американских товаров. Сейчас курс составляет около 5,8 лиры за доллар, в начале года показатель составлял примерно 3,7 лиры за доллар.
Новости из КНР при этом не смогли вывести торги в позитивную динамику. Ранее в четверг власти страны сообщили, что заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для консультаций по торговым вопросам.
По мнению старшего стратега по развивающимся рынкам SEB Пера Хаммарлунда (Per Hammarlund), которое приводит агентство Рейтер, новостей из Китая оказалось недостаточно, чтобы поднять настроения на рынке.
"Тенденция, которую мы наблюдали с января, продолжается — рост замедляется, существуют опасения по поводу устойчивости уровня долга развивающихся экономик, и это ослабляет склонность к риску", — считает эксперт.
Прайм: последние новости
Рубль растет в начале торгов четверга, доллар ниже 67 рублей ОФЗ снижаются 11 дней подряд Рынок акций РФ днем перешел к росту в рамках коррекции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появился новый способ обмана россиян55
Россия спрятала госдолг США90
Лоукостеру запретили полеты в России
Пожили и хватит: дешевой ипотеке придет конец68
Как Сорос предсказал России сущий ад163
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение