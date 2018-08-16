ВВП Монголии в первом полугодии вырос на 6,3 процента

Улан-Батор, 16 августа / Синьхуа / — ВВП Монголии в первой половине 2018 года вырос на 6,3 проц. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета страны, обнародованные в четверг.

Эксперты Центрального банка Монголии считают, что главными факторами, повлиявшими на показатель, являются рост добавленной стоимости в секторе услуг на 5,8 проц. и повышение чистых налогов на продукцию на 21,4 проц.

Ранее министр финансов страны Чимэдийн Хурэлбаатар заявлял, что темпы роста монгольской экономики составляют 6,1 проц.

Аналитики отмечают, что экономика страны по-прежнему сильно зависит от Китая и России и опирается на горнодобывающую промышленность. Чтобы диверсифицировать экономику, правительство Монголии уделяет пристальное внимание развитию туризма. В настоящее время на него приходится менее 5 проц. ВВП страны. —0—