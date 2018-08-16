Когда у русских был самый высокий уровень жизни

Наша страна переживала разные периоды. Войны, кризисы, неурожаи значительно снижали уровень жизни людей. Впрочем, быть сытым, одетым и способным немного сэкономить для многих из нас — уже достаток.

В глубь столетий

Очень непросто определить уровень жизни населения России до отмены крепостного права, так как сословные люди и основная масса населения сосуществовали в разных измерениях. Более того, в стране, где к середине XIX столетия насчитывалось свыше 34% крепостных крестьян, по существу, не было прослойки среднего класса.

Тем не менее по беспристрастным отзывам иностранцев можно узнать, когда простой русский народ жил в достатке. Например, хорват Юрий Крижанич (1618-1683 гг.), описывая Россию времен Алексея Михайловича, отмечал большее богатство и более высокий уровень жизни населения Московской Руси XVII века в сравнении с ее ближайшими соседями — литовцами, поляками и шведами. [С-BLOCK]

Крижанич признавал, что в Испании, Италии, Франции и Англии высшие классы по богатству превосходили российскую элиту, однако крестьяне и горожане «живут на Руси намного лучше и удобнее, нежели в тех пребогатых странах». С его слов, даже русские крестьяне и холопы носили рубахи, украшенные золотом и жемчугом, а ели они ржаной хлеб, рыбу и мясо. [С-BLOCK]

После петровских реформ жизнь простого населения стала хуже, однако, по отзывам современников, уровень жизни россиян все равно был выше, чем во многих странах Западной Европы. Проехавший в 1780-х годах через всю Сибирь французский путешественник Жильбер Ром писал, что сибирский крестьянин жил лучше своего французского собрата. И он не преувеличивал.

Во время заграничных походов русской армии в 1813-1814 годах наши офицеры были удивлены нищетой французского крестьянства по сравнению с русским. Хорошо знавший русскую деревню Пушкин писал: «Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак бедности».

А вот свидетельство о России капитана английского флота Джона Кокрейна, где он побывал в 1824 году: «Положение здешнего крестьянства куда лучше состояния этого класса в Ирландии». Англичанин отмечал изобилие продуктов, которые «хороши и дешевы», а также «огромные стада» в обычных деревнях.

1890-1900-е гг.

Рубеж XIX и XX столетий был отмечен в России промышленным бумом, но, тем не менее, страна все равно к тому времени заметно отставала от развитых стран Запада. «Если сравнивать потребление у нас и в Европе, то средний размер его на душу составит в России четвертую или пятую часть того, что в других странах признается необходимым для обычного существования», — писал в 1899 году министр финансов России Сергей Витте.

А вот один из идеологов Перестройки, академик РАН Александр Яковлев , был иного мнения о том периоде: «Господи! Какое же это было время! Россия развивалась невиданными темпами. Впервые за всю свою тысячелетнюю историю быстро становилась процветающей страной. Везде и всюду открывались школы. Страна была завалена продуктами питания, товарами потребления». [С-BLOCK]

Если быть объективным, то высокий стандарт жизни отмечался только у российской элиты — во многом за счет ущемления интересов трудового населения, а также у зажиточного городского класса (10-15% всего населения), который хорошо питался, одевался, пользовался всеми услугами и проживал в домах европейского уровня.

Средний уровень зарплаты в России на начало XX века, по данным Вашингтонского бюро труда, колебался от 10 до 25 рублей в месяц. Для сравнения: в США средняя ежемесячная зарплата достигала 71 рубля. Американские данные лишь отчасти верны. Действительно, российские рабочие получали от 20 до 30 рублей в месяц, прислуга — от 5 до 10 рублей. Однако были и более высокооплачиваемые категории населения. [С-BLOCK]

Так, профессиональные токари, слесари, бригадиры получали от 50 до 80 рублей в месяц, учителя старших классов в гимназиях — от 80 до 100 рублей, начальники почтовых, железнодорожных, пароходных станций имели месячные оклады от 150 до 300 рублей. Доходы депутатов Государственной Думы составляли около 350 рублей, а высших чиновников — боле 1000 рублей в месяц.

Теперь о ценах. Чтобы снимать в центре Москвы меблированную квартиру со свежим ремонтом, нужно было ежемесячно отдавать порядка 100-150 рублей, коморка на окраине города обходилась значительно дешевле — около 5-7 рублей.

Батон черного хлеба весом в 400 грамм стоил 3 копейки, килограмм простых макарон — 20 копеек, литр молока — 14 копеек, килограмм говядины — 45 копеек. Желающие купить костюм раскошеливались на 8 рублей, рояль стоил 200 рублей, автомобиль без дополнительной оснастки — 2000 рублей.

1935-1941 гг.

К середине второй пятилетки (1933-1937 гг.) и на седьмом году индустриализации СССР не только вышел на высокий уровень промышленного развития, но и смог относительно стабильно обеспечивать граждан всем необходимым. В стране впервые в мире была ликвидирована безработица.

К концу 30-х годов последовал мощный рост (на 22%) потребления на душу населения относительно 1928 года. Инвестиционные вложения в государственное и кооперативное строительство увеличилось в 1,8 раза, хотя жилищная проблема продолжала оставаться актуальной. Например, в Москве норма на человека составляла 5,5 кв. метров, в провинции — еще меньше. [С-BLOCK]

Не все было в порядке и с продовольственным обеспечением населения, особенно в малых городах и деревнях. После неурожая 1938 года во многих регионах страны пришлось ввести карточки на хлеб. Однако это не привело к страшному голоду и катастрофическим потерям, как это было поле засух 1891-го и 1921 годов. [С-BLOCK]

«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее», — так заявил Сталин в 1935 году на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц. И во многом он был прав. К середине 1930-х годов уровень жизни советских граждан заметно улучшился: выросла зарплата, а в магазинах заметно увеличился ассортимент товаров.

Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих на 1940 год составляла: в целом по народному хозяйству — 331 рубль, в промышленности — 341 рубль (инженерно-технические работники получали 696 рублей), в строительстве — 363 и на транспорте — 348 рублей. [С-BLOCK]

Ниже, чем в других отраслях материального производства, оценивался труд работников совхозов и подсобных сельхозпредприятий — порядка 220 рублей — еще меньше получали низко квалифицированные кадры, например, вахтер зарабатывал около 160 рублей.

Впрочем, даже зарплаты вахтера хватало, чтобы обеспечить себе безбедное существование. На начало 1940-х черный хлеб стоил 80 коп., килограмм риса — 5 руб. 90 коп, килограмм сахара — 4 руб. 45 коп., килограмм растительного масла — 14 руб. 40 коп., за килограмм говядины отдавали 11 руб. 85 коп.

1960–1980-е гг.

Пик уровня жизни в Советском Союзе пришелся преимущественно на брежневские времена. К средине 1960-х страна окончательно преодолела последствия войны, доходы населения достигли устойчивого роста (до 10% в год) и, по мнению экономистов, были самыми высокими в мире. При этом цены, налоги, коммунальные и другие обязательные платежи и сборы постоянно снижались.

Именно в эти годы советские граждане получили равный бесплатный доступ к образованию, здравоохранению и культуре, в порядке очереди все обеспечивались жильем, на полном содержании государства находились старики и дети, наконец, свои права обрели и жители деревни.

Минимальная зарплата по стране составляла 70 рублей. Однако подавляющее большинство советских граждан с высшим образованием свой трудовой путь начинали со 105 рублей в месяц. Зарплаты врачей, учителей, инженеров после многолетнего стажа могли доходить до 200-250 рублей, сравнительно высокие оклады были у военных и милиционеров. К примеру, только что затупивший на службу лейтенант получал 250-280 рублей в месяц. На 1985 год средняя зарплата в РСФСР соответствовала 199 рублям, по стране — 150 рублям. [С-BLOCK]

Обязательные месячные траты — оплата жилья, еды, транспорта, необходимых услуг — обычно не превышали 50% от зарплаты и позволяли советским гражданам серьезно экономить. Так, расходы на жилье всегда были относительно невелики. Квартплата в середине 1980-х колебалась от 7 до 15 рублей в месяц.

На транспорт расходы были следующие: 5 копеек — поездка в автобусе и метро, 4 копейки — в троллейбусе, 3 копейки — в трамвае. Даже если не учитывать единые проездные билеты, то за 22 рабочих дня поездки на работу на автобусе и метро обходились в месяц в 4 рубля 40 копеек.

Продовольственные товары в позднем СССР были доступные всем: 2,8-3,5 рубля — за килограмм мяса, 13-16 копеек — батон белого хлеба, от 90 копеек до 1,3 рублей — десяток яиц, 36 копеек — литр молока, бутылка водки до подорожаний — 3 рубля 62 копейки. [С-BLOCK]

В годы застоя по сравнению с довоенным временем уровень жизни населения страны, безусловно, подрос. В сравнении с дореволюционным периодом цены на транспорт, одежду, услуги (относительно дохода среднеобеспеченного человека) были примерно такими же. Правда, разброс окладов в начале XXвека был в разы больше, при этом значительная часть населения находилась за чертой бедности.

А вот сравнение по части продовольствия может быть некорректным. Мяса, рыбы, молока и масла в царской России потребляли вдвое меньше, чем в СССР. К примеру, в начале XX века в год каждый житель съедал 29 кг. мяса, в позднем СССР — 70 кг. Но зато картофеля и хлеба в царской России съедали в несколько раз больше, чем 1980-е годы.

2005-2012 гг.

В 1998 году Россию постиг один из самых болезненных экономических кризисов. Но уже к началу 2002 года страна смогла отойти от потрясения, а к 2005-му и вовсе перегнать докризисный уровень жизни.

Согласно данным Всемирного банка, по темпам роста ВВП на душу населения (244,95%) с 2000-го по 2012 годы Россия в мировом рейтинге заняла 5-е место. Во многом высокие темпы роста экономики и благосостояния граждан объясняются рекордно высокими ценами на нефть — пик пришелся на 2012 год (121,4 доллара за баррель).

Нет смысла останавливаться на зарплатах и ценах совсем недавнего прошлого, но стоит отметить некоторые цифры, отражающие положительную динамику. Так, по данным Росстата , если средняя зарплата в России в 2000 году составила 2223 рублей, то в 2012 году она достигла 26 629 рублей. То есть средняя зарплата в России за данный период увеличилась в 11,98 раза. При этом цены в России с декабря 1999 года по декабрь 2011-го в среднем выросли только в 3,95 раза. Другими словами, житель РФ в 2012 году на среднюю зарплату мог приобрести товаров и услуг примерно в 3 раза больше, чем в 2000 году. [С-BLOCK]

Однако даже несмотря на такой внушительный рост благосостояния, среднестатистическому россиянину конца 2000-х, доход которого составлял 23 тыс. рублей в месяц, повезло куда меньше, чем советскому человеку брежневской эпохи. Около 4-5 тысяч рублей у россиянина уходило на оплату квартиры, расходы на транспорт, например, в Москве составляли в среднем около 1500 рублей в месяц, 8-10 тысяч приходилось выкладывать за еду. Не забудем про медицину и образование, которые зачастую были платными.

Президент холдинга «Финам» Владислав Кочетков отмечает, что в СССР экономика по всем сегментам была лучше. «Я сегодня не могу назвать ни одной отрасли, в которой мы хотя бы приблизились к показателям Советского Союза», — рассуждает Кочетков. По его словам, модель плановой экономики в СССР при всех своих недостатках была работающей и относительно эффективной. [С-BLOCK]

Интересно также сравнить покупательскую способность россиянина 2000-х годов и его предка, жившего в эпоху Николая II . Например, проехать в трамвае в начале XX века москвич мог за 5 копеек, в 2011 году цена такой поездки составляла 25 рублей. Так, учитель гимназии в дореволюционной России на свой оклад в 100 рублей смог бы совершить 2000 поездок, россиянин с зарплатой в 23 000 рублей — только 920.

За килограмм «Российского» сыра дореволюционный житель должен был отдать 70 копеек — в конце 2000-х такой сыр обходился в среднем в 300 руб. Предок россиянина мог бы купить 142 килограмма такого сыра, современный житель России — 76 кило. Впрочем, если такие сравнения проводить с дореволюционным рабочим, то они будут уже в пользу современного россиянина.