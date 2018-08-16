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У финансовых рынков появились новые риски
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У финансовых рынков появились новые риски 

News.ru 9 минут назад
Фото: Reuters
После публикации еженедельного отчета Минэнерго США, который сообщил о том, что запасы сырой нефти увеличились на 6,8 млн баррелей, зыбкие уровни поддержки не устояли. Негативу добавила информация о росте добычи нефти в США на неделе 4–10 августа до 10,9 млн баррелей.
На товарно-сырьевых рынках случился обвал. Если в первой половине торгов 15 августа все драгоценные и промышленные металлы демонстрировали снижение от 1,5% до 2%, то под закрытие дня падение отдельных инструментов увеличилось до 6%.
Так например, снижение в меди, платиние и палладии превышало 6,2% и 4,2%, 4,5% соответственно, отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.
«Ранее я уже предупреждала о том, что в случае ухода под уровень $71 за баррель нефти марки Brent перейдет в более низкий ценовой диапазон и как нарочно техническая картина сложилась таким образом, что вы можете найти подтверждение данному сценарию и на самом графике этой смеси», — сказала она.
При этом смесь марки Brent завершила торги среды на уровне $70,81 за баррель.
Падение рынка нефти более чем на 10% не сможет оставить российский рынок равнодушным, ведь только благодаря стабильности нефтяных котировок, мы не падаем единым фронтом. К тому же рубль при развитии такого сценария получит дополнительные «медвежьи» факторы уже к имеющимся. Достаточно упомянуть провальный аукцион ОФЗ, который состоялся накануне, где из предложенных 10 млрд рублей Минфин разместил ОФЗ лишь на 5,85 млрд
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