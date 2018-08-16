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Гривна падает и не может остановиться
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Гривна падает и не может остановиться 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
По данным НБУ, справочное значение курса гривни к доллару в четверг упало до 27,6377грн/$1 с 27,4472 грн/$1 днем ранее.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник, на динамику курса нацвалюты влияют сразу несколько факторов. В числе основных эксперт отметил традиционную для Украины предосеннюю активизацию деловой активности на валютообменном рынке, а также укрепление доллара США против мировых валют.
"Определенная нервозность на соседних рынках, которые являются торговыми партнерами Украины, создает у экспортеров ощущение, что курс доллара США, скорее, будет продолжать расти, чем падать, что логически приводит к уменьшению продаж. Импортеры, в свою очередь, предпочитают запастись валютой, чтобы потом не переплачивать, в том числе посредством форвардных операций", — пояснил он.
По словам Стадника, важную роль играет состояние единого казначейского счета, который показывает общее положение дел с финансами в стране.
По его мнению, Вместе с тем, привлечение Украиной очередного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ), не только обеспечит финансовые поступления в госбюджет (от других кредиторов — ИФ), но и послужит серьезным психологическим сдерживающим фактором.
"Очередной транш станет сигналом, что с Украиной можно продолжать работу. Это поспособствует укреплению влияния рыночных факторов и, соответственно, ослаблению нерыночных, которые зачастую создают сильную волатильность на рынке", — сказал эксперт.
Относительно динамики курса турецкой лиры, по оценкам А. Стадника, ее влияние на стоимость гривни в настоящее время не существенно. В то же время, в течение нескольких месяцев, если ситуация не изменится, эффект может усилиться.
"Турция входит в ТОП-3 основных партнеров Украины по экспорту продукции. Девальвация турецкой лиры может привести к сокращению спроса и, соответственно, уменьшению объемов экспортной выручки", — прокомментировал эксперт.
Тем временем, экономисты считают, что транш МВФ не спасет экономическую ситуацию на Украине. Накануне глава Совета Национального банка Богдан Данилишин также заявил, что стране нужен не кредит МВФ, а структурные реформы в экономике.
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