«Никто не поможет, но надо быть оптимистом»: экономист объясняет, будет ли дефолт, как в 98-ом

Двадцать лет назад архангелогородцы, как и все россияне, встретили один из самых тяжелых экономических кризисов. В 98-ом году сначала на денежных купюрах поубавилось нулей. А потом, хоть Борис Ельцин и обещал, что девальвации не будет, рубль обесценился и произошел технический дефолт. Многие сегодня с ужасом вспоминают задержки зарплат в те годы и «получку» по бартеру. Почему так произошло и может ли подобное повториться сегодня? Об этом мы спросили у заслуженного экономиста России из Архангельска, профессора Николая Залывского.

Ельцин обещал, но зарплату выдали едой

Наш спикер Николай Залывский хорошо помнит, как в 98-ом году архангелогородцы побежали менять рубли на доллары, но банки быстро закрылись. Он, как большинство современников, получал тогда зарплату с задержками и экономил, как мог, чтобы прокормить семью. Деньги по договорам за научные исследования было получить нереально — партнеры платили, чем могли, — как-то экономисту вместо наличных дали телевизор «Юность». Президент Борис Ельцин уверял с экранов, что рубль не обесценится, но вскоре правительство объявило о техническом дефолте. Людям стали выдавать зарплату с задержками, кто-то вместо денег получал продукты или стройматериалы. Цены выросли.

Зарплаты тогда задерживали по месяцам, при этом цены в магазинах выросли

Профессор, не смотря на пессимистичные прогнозы своих коллег из других регионов, в грядущий дефолт и кризис такого же масштаба, как в 98-ом, не верит. 29.ru спросил экономиста, может ли подобное повториться на фоне санкций и других проблем современной экономики России.

На этот вопрос 29.ru ответил заслуженный экономист России, профессор Николай Залывский

У каждого кризиса — свои предпосылки

— Для одних дефолт — реальная угроза, для других — пустяк, — рассуждает Николай Залывский. — Конечно, мы можем сегодня обратиться к событиям 1998-ого, но история не может полностью повториться, у каждого кризиса — свои предпосылки. Термины сегодня экономисты используют те же, ядро проблемы — другое. 20 лет назад страна была не в силах обслуживать свой государственный долг, — прежде всего, его внешнюю часть. В 92-ом году Россия перешла к радикальной модели рыночной экономики, — упали все показатели макроэкономики. К 97-ому государству пришлось искать деньги из внешних ресурсов, накопился огромный государственный долг.

К этому всему в наследство власть получила последствия от разрушения СССР. Для погашения дефицита госбюджета правительство выпустило краткосрочные государственные обязательства, однако резервы Цетробанка были меньше в полтора-два раза суммы возмещения. Вторая волна пошла, когда банки обанкротились. Так что в 98-ом году дефолт дошел до юридического и практического воплощения — буквально за год экономика пошатнулась, изменилась покупательная способность доллара, упали цены на нефть, что отразилось на доходной части федерального бюджета.

Виноват в том числе и наш земляк Кудрин

— К дефолту мы пришли из-за действий федеральной власти, — считает Залывский. — Они не рассчитали силы. Проигнорировали возможную опасность. Реформаторы той эпохи слишком идеализировали поддержку со стороны Запада. — «он же в нас заинтересован». В итоге государство было вынуждено заявить о техническом дефолте и ввести особый режим погашения государственных краткосрочных обязательств. Тогда некоторые банки просто приостановили деятельность, чтобы остановить падение рубля.

Правительство все-таки допустило обесценивание рубля практически в четыре раза. Именно девальвации и боятся сегодня наши современники.

История не может полностью повториться, у каждого кризиса — свои предпосылки

Россия, как человек с кредитами

— Они не взяли в расчет подобный зарубежный опыт, это произошло из-за отсутствия практики, так как жили в СССР. А, во-вторых, идеализировали западные практики, — считает профессор. И все-таки сегодня Россия находится в другом положении, гораздо более устойчивом, чем в те годы. В сравнении с тем периодом вырос ВВП, — почти в десять раз. Тогда у нас был максимальный государственный долг, и не было ресурсов на их погашение. Сегодня Россия — одна из стран с наилучшими показателями госдолга, если сравнивать страну с ее обычным гражданином, — это человек, который заплатил все самые большие кредиты и выдохнул спокойно.

В 98-ом курс рубля стал полностью формироваться рынком. Простые люди пострадали, кому кризис пошел на руку — так это олигархам

Ситуация по госдолгу стала исправляться после 2000-ого года. Погасили часть советского еще долга, и все кредитные, набранные с 94-ого по 98-ой. Наш спикер не исключает, что в экономике может быть непредсказуемый поворот, однако еще одним индикатором, который воспрепятствует дефолту, считает показатели по государственному бюджету — в 98-ом году был дефицит. Сегодня, как он сам говорит, бюджет год от года растет.

— Динамика пополнения бюджета, как федерального, так и Архангельской области, говорит о том, что пока что ничего не предвещает бурю на макроэкономическом поле, — считает Залывский. — При этом сегодня непростая геополитическая ситуация для большинства стран Запада, которые всегда были заинтересованы в подрыве макроэкономики России. Страну пытаются вытеснить с рынков, которые дают источники для формирования основного бюджета. Однако пока что климат для нас благоприятный — цены на нефть растут. Также у правительства накоплены мощные золото-валютные ресурсы.

«Я против прозападных страшилок»

В случае форсмажора эти ресурсы нас и спасут, — так считает экономист. А что может произойти? По его мнению таким форсмажором может стать усиление санкций США совместно с другими на жизненно важных рынках для России. Но даже если этому быть, — такого краха, как в 98-ом, по его мнению, все равно не будет.

— Николай Павлович, почему тогда в сети появляются обратные прогнозы?

— Думаю, их авторы — это аналитики западных банков. А наши прозападные политики эту идею подхватывают и подменяют понятия. Все что касается мировых рынков, переносят на Россию, хотя последние два-три года наша страна устойчиво развивается.

— То есть, по-вашему, это просто нагнетание обстановки в обществе?

— Да, это распространяют те, кто рад услужить режиму международных санкций. Я вообще против страшилок. Такие настроения не должны колебать настроения массового обывателя. Нужно сохранять оптимизм, не смотря на сложности в мировой экономике. Пусть экономика нашей страны занимает микроскопическое место, если сравнивать с Китаем или США, — они увереннее плывут. Нам никто не поможет стать передовой экономикой мира. Однако Россия уже адаптировалась, на мой взгляд, к санкциям, мы стали более независимы от мировых рынков.

— Что мешает выйти к независимости?

— Стране нужны инновационные преобразования. Развитие отечественных технологий может сделать нас сильнее, к сожалению, эта сфера лично у меня вызывает наибольшую печаль. Об этом говорили все эти 20 лет, но на мировом рынке инноваций Россия представлена сегодня хуже всех из двадцатки индустриально-развитых стран. По машиностроительной продукции гражданского назначения наша экономика неконкурентоспособна. Мы зависимы от импорта. Если говорить про наш регион, хорошо, что успели обновить лесозаготовительные, целлюлозно-бумажные и пищевые предприятия. Худо-бедно, они могут поработать еще пять-десять лет. Надеюсь, к тому времени геополитическая ситуация успокоится.

Профессор Залывский уверен, что экономику создают живые люди, и сегодня стране не хватает идеологии служения обществу — каждый сам за себя, единого сознания — нет. Рассуждая об этом, он сформулировал термин «социо-культурная онкология» — это хроническая болезнь нашего общества, в котором нет общих ценностей, мотивирующих трудиться на благо страны.

— Все эти мифы про дефолт рождают страхи. Люди боятся не за страну, а за свой кошелек, и отчасти их можно понять, — говорит Николай Залывский. — Однако государству сегодня не хватает идеологии, поэтому и барахтаемся в вакууме. Только тогда будут цели, а потом и международный авторитет.

«Девальвации не будет. Это я заявляю четко и твердо. И я тут не просто фантазирую, это все просчитано…», — говорил Ельцин в 98-ом. Однако уже через три дня правительство объявило о техническом дефолте

Напомним, экономическая ситуация заметно ухудшилась в России еще в конце 97-ого. Тогда быстро выросли ставки по кредитам и государственным обязательствам, стал падать фондовый рынок. Власти постоянно их повышали, пытались получить очередные кредиты в Международном Валютном Фонде Всемирном банке . Долги росли, но этого было мало по сравнению с масштабом возникших проблем.

В январе 98-ого Борис Ельцин подписал указ о деноминации рубля — все мы помним, как с купюр пропало три нуля. В том же году президент с телеэкранов заявил: «Девальвации не будет. Это я заявляю четко и твердо. И я тут не просто фантазирую, это все просчитано…» Однако уже через три дня правительство объявило о техническом дефолте. Кризис произошел в том числе и из-за растущего государственного долга, что угрожало банкротству страны.