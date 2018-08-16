Рыночная стоимость Tencent сократилась с начала года на $175 млрд

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Один из фаворитов азиатского рынка акций лишился расположения инвесторов.

Акции Tencent Holdings Ltd. упали в четверг в Гонконге на 5% после того, как этот китайский технологический гигант отчитался о первом падении квартальной прибыли более чем за 10 лет. Эта волна продаж продолжила негативный тренд, который лишил компанию более 175 млрд долларов рыночной стоимости начиная с января.

Слабые результаты крупнейшего в мире издателя видеоигр по выручке заставили покраснеть многих экспертов Уолл-стрит. Почти все аналитики, отслеживающие динамику акций Tencent, рекомендовали покупать ее акции, которые, согласно FactSet, недавно торговались на 32% ниже их средней целевой стоимости.

"Мы были совершенно потрясены последними результатами и приносим извинения", — указал в заметке глава азиатского аналитического подразделения Northern Trust Capital Markets Дуглас Мортон после того, как прибыль компании оказалась значительно хуже его прогноза.

Назвав результаты Tencent «худшими в недавней истории», Мортон отметил, что эти неудачные цифры могут спровоцировать новую волну продаж на развивающихся рынках, хотя у Tencent мало общего с валютными проблемами Турции, которые в этом месяце оказали давление на мировые рынки высокорисковых активов.

Только на этой неделе цена акций Tencent сократилась на 12%. Акции, которые недавно торговались по 326,20 гонконгского доллара (41,56 доллара США), теперь подешевели почти на треть от своего рекордного январского максимума. В январе рыночная капитализация Tencent достигала 572 млрд долларов США, опережая капитализацию американского гиганта социальных медиа Facebook

Эта волна продаж заставила инвесторов опасаться распространения кризиса на другие технологические бумаги по всему миру. Акции других китайских технологических гигантов с листингом в США, Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc., в среду также подешевели, сильнее уйдя в минус по сравнению с началом года.

Важный технологический индекс NYSE FANG+, включающий в себя акции Alibaba, Baidu и нескольких американских технологических гигантов, снизился в среду на 1,6% — наиболее сильно с начала месяца. Индекс MSCI для развивающихся рынков находится на грани «медвежьего рынка», снизившись почти на 20% от максимума 26 января.

И хотя оптимизм аналитиков насчет Tencent начинает улетучиваться, многие по-прежнему смотрят на эту компанию оптимистично. У них присвоен ее акциям рейтинг «покупать» с высокими целевыми стоимостями. При этом Tencent остается самой дорогой публичной компанией в Азии.

Мортон из Northern Trust, который в этом году неоднократно советовал клиентам покупать бумаги Tencent на откатах, заявил, что, по его мнению, долгосрочные перспективы этих акций по-прежнему позитивны.

"Мы остаемся покупателями (пускай и смиренными)", — добавил он.