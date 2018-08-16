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Cisco приближается к софту
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Cisco приближается к софту 

Прайм 8 минут назад
Cisco отчиталась за 2-й квартал прибылью в размере $3,8 млрд, или $0,81 на акцию. Результаты превзошли ожидания инвесторов.
Доходы компании выросли по всем направлениям бизнеса на 6% и составили $12,8 млрд Главным генератором выручки остаются продажи роутеров и другого «железа», которые поднялись на 7%, до $7,44 млрд Отдельно стоит отметить позитивную динамику в продажах программного обеспечения и решений по безопасности, увеличившихся на 10% и 12%. Пока на долю программного обеспечения приходится чуть больше 10% выручки, а решения по безопасности формируют около 5% дохода, но компания намерена развивать эти сегменты в ближайшие годы. Быстрые темпы роста свидетельствуют об успешной реализации стратегии и позволит компании сделать доходы более предсказуемыми и стабильными, так как в сегментах программного обеспечения и безопасности они основываются на подписках пользователей. Мы прогнозируем сохранение темпов роста по этим двум направления выше 10% до 2020 года.
Сейчас доля доходов Cisco, не связанных с продажей «железа», составляет порядка 42%, включая сервисную выручку. К 2020-му мы прогнозируем увеличение этой доли до 50%, что сделает Cisco скорее «софтовой» компанией, а не производителем «железа». Компания активно проводит сделки по приобретению компаний, которые создают программное обеспечение и решения в области безопасности. Только с начала года Cisco объявила о семи приобретениях.
Последней новостью об M&A-активности стало сообщение от 2 августа о желании Cisco приобрести компанию Duo Security за $2,4 млрд Большие свободные остатки в $46,5 млрд вкупе с относительно небольшим долгом в $25,6 млрд позволят компании продолжать экспансию на рынке M&A.
Мы положительно оцениваем отчет компании и солидарны с менеджментом относительно ускорения темпов роста выручки до 5–7% в 2019 году, что будет подкрепляться диверсификацией выручки и способствовать ее стабильности. Таким образом, мы предполагаем, что акции Cisco имеют потенциал роста до целевой цены $51,30 до конца 2019-го.
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