Валюты Emerging Markets все еще под давлением

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Негативная динамика на валютных и фондовых рынках стран Emerging Markets в целом сохраняется. Фондовый индекс MSCI Emerging Markets, а также индекс страновых валют MSCI Emerging Markets Currency на этой неделе обновили свои годовые минимумы. Это произошло на фоне настойчивых рекомендаций ведущих мировых инвестбанков продолжать сокращать вложения в рискованные активы развивающихся стран.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Отмечающееся давление на активы стран Emerging Markets обусловлено ожиданиями продолжения повышения долларовых процентных ставок, сокращения глобальной ликвидности, текущих американо-китайских торговых споров, увеличения импортных пошлин и угрозы начала валютных войн.

Последние сообщения о том, что США и Китай возобновят торговые переговоры в конце августа, дают инвесторам некоторый повод для оптимизма, однако стоит отметить, что после ранее прошедшего июньского раунда официальных американо-китайских переговоров США ввели 25-процентные пошлины на импортные товары из Китая в размере $50 млрд, а Пекин на это ответил аналогичной мерой.

Между тем фондовый индекс MSCI Emerging Markets уже потерял почти 20% от своего максимума в начале этого года, а одним из популярных индикаторов наступления «медвежьего» рынка является падение фондового индекса более чем на 20% от достигнутого ранее максимума. Несмотря на то, что текущая динамика индекса MSCI Emerging Markets все еще формально вписывается в рамки коррекции предыдущему росту, опасения инвесторов относительно развития долгосрочного «медвежьего» тренда на финансовых рынках стран Emerging Markets растут.