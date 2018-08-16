Ещё
Валюты Emerging Markets все еще под давлением
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
67.04
76.01
76.49
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
70.93
+0.20 Золото
1177.84
–0.22 РТС
1065.41
+0.31
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1395
–0.0191
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Валюты Emerging Markets все еще под давлением 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Негативная динамика на валютных и фондовых рынках стран Emerging Markets в целом сохраняется. Фондовый индекс MSCI Emerging Markets, а также индекс страновых валют MSCI Emerging Markets Currency на этой неделе обновили свои годовые минимумы. Это произошло на фоне настойчивых рекомендаций ведущих мировых инвестбанков продолжать сокращать вложения в рискованные активы развивающихся стран.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Отмечающееся давление на активы стран Emerging Markets обусловлено ожиданиями продолжения повышения долларовых процентных ставок, сокращения глобальной ликвидности, текущих американо-китайских торговых споров, увеличения импортных пошлин и угрозы начала валютных войн.
Последние сообщения о том, что США и Китай возобновят торговые переговоры в конце августа, дают инвесторам некоторый повод для оптимизма, однако стоит отметить, что после ранее прошедшего июньского раунда официальных американо-китайских переговоров США ввели 25-процентные пошлины на импортные товары из Китая в размере $50 млрд, а Пекин на это ответил аналогичной мерой.
Между тем фондовый индекс MSCI Emerging Markets уже потерял почти 20% от своего максимума в начале этого года, а одним из популярных индикаторов наступления «медвежьего» рынка является падение фондового индекса более чем на 20% от достигнутого ранее максимума. Несмотря на то, что текущая динамика индекса MSCI Emerging Markets все еще формально вписывается в рамки коррекции предыдущему росту, опасения инвесторов относительно развития долгосрочного «медвежьего» тренда на финансовых рынках стран Emerging Markets растут.
Шагов Олег, начальник аналитического отдела ИФК «Солид»
Вести Экономика: последние новости
Международные резервы России сократились до $457,6 млрд "Газпром" с 1 января по 15 августа увеличил экспорт газа на 5,7% Кто откажется от доллара США?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему819
«Наш драгоценный доллар»: США купаются в деньгах87
Россияне лишатся горящих путевок11
Россия спрятала госдолг США97
Как Сорос предсказал России сущий ад167
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение