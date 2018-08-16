Ещё
«Газпром нефть» продолжит обсуждение с правительством донастройки налогового маневра
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
67.05
76.00
76.49
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
70.93
+0.20 Золото
1177.84
–0.22 РТС
1065.41
+0.31
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1395
–0.0191
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

«Газпром нефть» продолжит обсуждение с правительством донастройки налогового маневра 

Rambler News Service 26 минут назад
«Газпром нефть» продолжит обсуждение с правительством РФ возможной донастройки налогового маневра в нефтяной отрасли в части применения демпфирующего акциза, заявил в заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич в ходе телефонной конференции компании.
«Мы продолжаем вести диалог донастройке акцизов, в том числе учитывая так называемую демпфирующую составляющую. Её детали мы продолжаем обсуждать», — сказал он, отвечая на вопрос о позиции компании относительно завершения налогового маневра.
Янкевич добавил, что в целом принятые параметры налогового маневра оптимальны.
24 июля 2018 года Госдума [приняла] (https://rns.online/energy/Gosduma-prinyala-zakonoproekt-o-zavershenii-nalogovogo-manevra-v-neftyanoi-otrasli-2018-07-24/) законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли.
Законопроектом предлагается постепенное снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года.
Доходы бюджета будут компенсированы за счет увеличения суммы налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которые будут уплачены недропользователями при добыче нефти и газового конденсата.
Министр энергетики РФ Александр Новак пояснял, что в рамках завершения налогового маневра правительством РФ планируется ввести два отрицательных акциза, один из которых компенсирует отмену экспортной пошлины и увеличение НДПИ для того, чтобы компании сохранили свою налоговую нагрузку на уровне до начала налогового маневра, а второй — демпфирующий отрицательный акциз, который может либо применяться, либо не применяться в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировых рынках, в зависимости от экспортной альтернативы.
Rambler News Service: последние новости
Рубль подешевел к доллару до двухлетнего минимума Силуанов не исключил переход на национальные валюты при торговле нефтью Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде августа увеличилась до 6,32%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему819
«Наш драгоценный доллар»: США купаются в деньгах87
Россияне лишатся горящих путевок11
Россия спрятала госдолг США97
Как Сорос предсказал России сущий ад167
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение