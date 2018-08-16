«Газпром нефть» продолжит обсуждение с правительством донастройки налогового маневра 

«Газпром нефть» продолжит обсуждение с правительством РФ возможной донастройки налогового маневра в нефтяной отрасли в части применения демпфирующего акциза, заявил в заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич в ходе телефонной конференции компании.
«Мы продолжаем вести диалог донастройке акцизов, в том числе учитывая так называемую демпфирующую составляющую. Её детали мы продолжаем обсуждать», — сказал он, отвечая на вопрос о позиции компании относительно завершения налогового маневра.
Янкевич добавил, что в целом принятые параметры налогового маневра оптимальны.
24 июля 2018 года Госдума [приняла] (https://rns.online/energy/Gosduma-prinyala-zakonoproekt-o-zavershenii-nalogovogo-manevra-v-neftyanoi-otrasli-2018-07-24/) законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли.
Законопроектом предлагается постепенное снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года.
Доходы бюджета будут компенсированы за счет увеличения суммы налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которые будут уплачены недропользователями при добыче нефти и газового конденсата.
Министр энергетики РФ Александр Новак пояснял, что в рамках завершения налогового маневра правительством РФ планируется ввести два отрицательных акциза, один из которых компенсирует отмену экспортной пошлины и увеличение НДПИ для того, чтобы компании сохранили свою налоговую нагрузку на уровне до начала налогового маневра, а второй — демпфирующий отрицательный акциз, который может либо применяться, либо не применяться в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировых рынках, в зависимости от экспортной альтернативы.