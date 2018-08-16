«Газпром нефть» продолжит обсуждение с правительством донастройки налогового маневра

«Мы продолжаем вести диалог донастройке акцизов, в том числе учитывая так называемую демпфирующую составляющую. Её детали мы продолжаем обсуждать», — сказал он, отвечая на вопрос о позиции компании относительно завершения налогового маневра.

Янкевич добавил, что в целом принятые параметры налогового маневра оптимальны.

24 июля 2018 года Госдума [приняла] (https://rns.online/energy/Gosduma-prinyala-zakonoproekt-o-zavershenii-nalogovogo-manevra-v-neftyanoi-otrasli-2018-07-24/) законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли.

Законопроектом предлагается постепенное снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года.

Доходы бюджета будут компенсированы за счет увеличения суммы налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которые будут уплачены недропользователями при добыче нефти и газового конденсата.