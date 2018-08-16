Штормит по всему бывшему СССР: растущих валют не наблюдается

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». За неделю с 9 по 16 августа все валюты стран бывшего СССР (за исключением трех: азербайджанской, таджикской и туркменской, курсы которых к доллару зафиксированы) показали негативную динамику к американцу. На то были очевидные причины. Вслед за падением турецкой лиры до исторических минимумов, штормить стало практически все валюты стран с формирующимися рынками без исключения, зацепило даже таких грандов как евро и британский фунт.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Больше всего в регионе досталось грузинскому лари (-5,47% к доллару за неделю). Далее шли российский рубль (-4,19%), казахский тенге (-3,61%), белорусский рубль (-2,13%), кыргызский сом (-1,93%), украинская гривна (-1,78%), молдавский лей (-0,87%), армянский драм (-0,25%) и почти не пострадал узбекский сум (-0,09%). По оценкам Альпари, дополнительным фактором, давящим на рубль и тенге стало снижение нефтяных цен до $71 за баррель маки Brent. Кроме того, на рубль и валюты его основных торговых партеров в регионе продолжала оказыват давление тема новых антироссийских санкций. Полный текст соответсвующего законопроекта стал доступен на неделе на сайте Конгресса США . [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Национальный Банк Грузии опубликовал свежую статистику по денежным переводам в страну. В июле 2018 года объем денежных переводов из-за рубежа составил $144,2 млн, что на 19,3% или $23,3 млн больше, чем в июле 2017 года. Лидировали в качестве источника переводов страны ЕС , на которые суммарно пришлось 33,5% переводимых сумм. Но если рассматривать государства по отделности, то лидерство переходит к России, откуда было переведено 29,8% всей суммы.

В Казахстане, несмотря на негативную динамику тенге, заметно сокращается инфляция. За январь-июль 2018 года она составила 2,7%, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года (3,8%). В годовом выражении инфляция в июле замедлилась до 5,9% по сравнению с 7,1% на конец предыдущего года. Таким образом, уровень инфляции соответствует целевому коридору на 2018 год 5-7%. Замедление инфляционных процессов и оценки по сохранению данной тенденции в среднесрочной перспективе являются одним из основных факторов снижения базовой ставки. С начала текущего года она была снижена четыре раза с 10,25% до 9%.