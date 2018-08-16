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Штормит по всему бывшему СССР: растущих валют не наблюдается
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Штормит по всему бывшему СССР: растущих валют не наблюдается 

Вести Экономика 49 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». За неделю с 9 по 16 августа все валюты стран бывшего СССР (за исключением трех: азербайджанской, таджикской и туркменской, курсы которых к доллару зафиксированы) показали негативную динамику к американцу. На то были очевидные причины. Вслед за падением турецкой лиры до исторических минимумов, штормить стало практически все валюты стран с формирующимися рынками без исключения, зацепило даже таких грандов как евро и британский фунт.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Больше всего в регионе досталось грузинскому лари (-5,47% к доллару за неделю). Далее шли российский рубль (-4,19%), казахский тенге (-3,61%), белорусский рубль (-2,13%), кыргызский сом (-1,93%), украинская гривна (-1,78%), молдавский лей (-0,87%), армянский драм (-0,25%) и почти не пострадал узбекский сум (-0,09%). По оценкам Альпари, дополнительным фактором, давящим на рубль и тенге стало снижение нефтяных цен до $71 за баррель маки Brent. Кроме того, на рубль и валюты его основных торговых партеров в регионе продолжала оказыват давление тема новых антироссийских санкций. Полный текст соответсвующего законопроекта стал доступен на неделе на сайте Конгресса США. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Национальный Банк Грузии опубликовал свежую статистику по денежным переводам в страну. В июле 2018 года объем денежных переводов из-за рубежа составил $144,2 млн, что на 19,3% или $23,3 млн больше, чем в июле 2017 года. Лидировали в качестве источника переводов страны ЕС, на которые суммарно пришлось 33,5% переводимых сумм. Но если рассматривать государства по отделности, то лидерство переходит к России, откуда было переведено 29,8% всей суммы.
В Казахстане, несмотря на негативную динамику тенге, заметно сокращается инфляция. За январь-июль 2018 года она составила 2,7%, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года (3,8%). В годовом выражении инфляция в июле замедлилась до 5,9% по сравнению с 7,1% на конец предыдущего года. Таким образом, уровень инфляции соответствует целевому коридору на 2018 год 5-7%. Замедление инфляционных процессов и оценки по сохранению данной тенденции в среднесрочной перспективе являются одним из основных факторов снижения базовой ставки. С начала текущего года она была снижена четыре раза с 10,25% до 9%.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2018 года составили $7,03 млрд в эквиваленте. За июль 2018 года золотовалютные резервы выросли на $198,8 млн (+2,9%) после сокращения в июне 2018 года на $108,2 млн (-1,6%). Увеличению уровня международных резервных активов в июле способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи облигаций на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов, номинированных в иностранной валюте. При этом Правительством и Национальным банком в июле исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $450 млн  Украина с 6 по 19 сентября ожидает визита миссии МВФ. Приезд очередной миссии МВФ в Киев является шагом к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшению ожиданий участников рынка, заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий. Он подчеркнул, что визит миссии МВФ является свидетельством неизменности курса Украины на проведение реформ и улучшения перспектив предоставления стране финансовой помощи Фонда в поддержку макроэкономической стабильности и открытия доступа к связанному официальному финансированию от других международных партнеров. В НБУ отметили, что перспектива получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для прохождения периода пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах, на приемлемых условиях, несмотря на ослабление аппетита инвесторов к активам развивающихся рынков.
Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари
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