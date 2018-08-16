Роковой август. Ждет ли Россию повторение кризиса 1998 года

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова . Август — «роковой» для России месяц, традиционно богатый на всевозможные катаклизмы. Не избежала их и российская экономика — в эти дни мы отмечаем 20-летие печально знаменитого августовского дефолта 1998 года, одного из самых масштабных в новейшей истории РФ. Как обычно бывает в таких случаях, к обвалу привела совокупность внешних и внутренних факторов.

Прежде всего, это проводившаяся тогда популистская экономическая политика. Для покрытия дефицита бюджета, составлявшего в конце 90-х до 8% ВВП, правительство создало рынок государственных краткосрочных обязательств (ГКО), по сути, представлявших собой классическую финансовую пирамиду, в которой вращалась «львиная доля» денежных ресурсов страны. Спекуляции этими ценными бумагами были выгоднее любого производства — доходность по ним перед кризисом достигала 140% годовых. Кроме того, страна не чуралась внешних заимствований.

В итоге общий объем долга РФ в десятки раз превысил объем золотовалютных резервов. Только один факт: резервы ЦБ РФ на момент кризиса составляли 24 млрд долларов, тогда как обязательства перед нерезидентами на рынке ГКО/ОФЗ превышали 36 млрд долларов.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

Ситуацию усугубляло снижение цен на сырьевые товары из-за начавшегося весной 1998 года мирового финансового кризиса. Опасаясь невозврата долга, иностранные инвесторы стали выводить средства с российского рынка. Для предотвращения оттока капитала власти начали поддержку курса рубля путем повышения процентных ставок и привлечения новых траншей из-за рубежа.

В начале августа правительство во главе с премьером Сергеем Кириенко более чем вдвое увеличило лимит внешних заимствований, что де-факто подтвердило невозможность финансирования бюджета из внутренних источников. Это привело к обрушению котировок российских ценных бумаг на биржах, масштабной скупке валюты банками, многие из которых вынуждены были приостановить операции. 17 августа Кириенко выступил с программой стабилизации экономики, фактически прозвучавшей объявлением дефолта по внутреннему долгу на 40 млрд долларов. Приостанавливалось выполнение обязательств перед нерезидентами, прекратились сделки с ГКО. Это был беспрецедентный случай в мировой истории.

Параллельно Банк России начал переход к плавающему курсу рубля, который сразу рухнул в полтора раза. Началась неуправляемая девальвация — за полгода курс рубля к доллару упал более чем в три раза, с 6 до 21 рубля за доллар. За ней последовал взрывной рост цен на продукты, товары и услуги. Девальвация рубля остановилась только в конце 2002 года и за все это время оказалась пятикратной.

Экономический кризис усугубился политическим — правительство во главе с Кириенко было отправлено в отставку, за ними вскоре последовал глава ЦБ Сергей Дубинин . Но это не смягчило последствий обвала. По расчетам Московского банковского союза, общие потери российской экономики от августовского кризиса составили 96 млрд долларов. Россия превратилась в одного из крупнейших должников — ее внешняя задолженность увеличилась до 220 млрд долларов, что в пять раз превышало годовые доходы казны и составляло почти 147% ВВП. С учетом внутреннего долга обязательства достигали 200% ВВП.

Граждане в результате дефолта потеряли примерно четверть своих доходов.

УДАЧНАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ

По мнению опрошенных «Прайм» экспертов, избежать масштабного обвала в 1998 году вряд ли было возможно.

"Теоретически можно было бы принять ряд мер, например, увеличить объем обмена долгосрочных рублевых обязательств на корпоративные. Это было сделано в мае, но в ограниченном количестве. Возможно, следовало заранее отпустить курс рубля. Но, как мы знаем, история не имеет сослагательного наклонения. К тому же, предпринять все эти меры можно было тогда лишь очень дорогой ценой", — рассуждает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах

Он напомнил, что страны, которые пытались удержаться от дефолта и девальвации, в конечном итоге вынуждены были пойти на одну их этих мер, а то и на обе сразу. Например, Аргентина в 1999 году удержалась, но в 2001 году свалилась по полной программе.

Вместе с тем, России удалось выйти из кризиса 1998 года в достаточно хорошем состоянии, получив драйверы для дальнейшего роста. Последующий рывок, который теперь называют «сытыми нулевыми», отчасти был обеспечен здоровой макроэкономической политикой и самоограничением — государство старалось не допускать роста долга, который в итоге сейчас ниже, чем у других крупных экономик.

Другим фактором успеха стали высокие цены на нефть и низкая «точка старта» — слишком много было разрушено в 90-е. Бесспорно, и без кризиса 2000-е были бы достаточно сытыми, однако, благодаря выученным урокам 1998 года, власти РФ смогли закрепить успех, считает Табах.

"Дефолт, бесспорно, пошел на пользу экономике, поскольку экспорт стал более выгодным, а импорт, напротив, менее выгодным. В результате появилась возможность для развития собственного производства", — отметил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

Кроме того, падение жизненного уровня россиян помогло сбалансировать бюджет, что, в свою очередь, дало первоначальный импульс к восстановлению экономики. Тренд в дальнейшем был поддержан ростом цены нефти до 120 долларов за баррель в 2011 году, согласен профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

С другой стороны, приоритетное исполнение социальных обязательств в ущерб репутационным потерям стало причиной атрофии (по меркам развитых стран) финансового рынка России, который так и не смог стать конкурентом мировым финансовым центрам, уверен эксперт.

"В условиях отсутствия диверсификации экономики на фоне относительно высоких социальных расходов Россия была и остается уязвимой для внешнего экономического воздействия", — констатировал он.

ПОВТОРЕНИЕ — МАТЬ УЧЕНИЯ

Экономисты по-разному оценивают риски нового «шторма» в экономике. Мнение о возможности повторения событий 1998 года недавно транслировало агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов Bank of America , проанализировавших текущие тренды. В Кремле предпочли воздержаться от дискуссии с западными экономистами. Вместе с тем, первый зампред Банка России Ксения Юдаева предупредила о возможности новых шоков в мировой финансовой системе, в том числе из-за протекционистских мер в торговле.

Дефолт в том виде, в каком он произошел в 1998 году, сейчас невозможен, уверены эксперты. Уровень задолженности сейчас сопоставим с уровнем годового дохода федерального бюджета, что является очень скромным показателем. Однако гарантий от возникновения очередного экономического коллапса нет.

"Генералы всегда готовятся к прошлым войнам, а Минфин — к прошлым кризисам. Мы не можем знать, какая проблема на сей раз станет критической. Например, в 1998 году главным вызовом было — поможет МВФ или откажет, но кто сейчас вспоминает об МВФ? Актуальна угроза американских санкций, которые тогда рассматривались лишь в контексте одиозных государств вроде Северной Кореи или Сербии, и уж никак не применительно к нам", — отметил Табах.

В свою очередь, Ордов отнес к угрозам значительный внешний долг негосударственного сектора. За 2000-е годы он стал сопоставим с золотовалютными резервами ЦБ РФ. Стремление правительства РФ оказать финансовую помощь ряду компаний, столкнувшихся с ограничениями на внешних рынках за счет госсредств, может при сложившейся динамике привлечения госдолга привести к дефолту через 5-10 лет на фоне резкого падения котировок нефти до 30 долларов за баррель, полагает эксперт. Государственные финансы не смогут потянуть долги коммерческих компаний, да и самодостаточный внутренний финансовый рынок за прошедшие десятилетия в России так и не создан.

Еще один риск — отсутствие реального роста экономики. Ему препятствуют, в частности, очередные налоговые инициативы правительства, отмечает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов . «Повышение НДС до 20%, на мой взгляд, вряд ли будет способствовать стимулированию роста ВВП не ниже среднемирового, обозначенного в майских указах президента. Повышение налоговой нагрузки на бизнес может привести к росту цен на товары и услуги, что в условиях снижения реальных доходов населения и стагнации потребительского спроса никак не является стимулом для роста экономики», — рассуждает он.

ШТИЛЬ ИЛИ ШТОРМ?

К основным проблемам мировых фондовых рынков эксперт относит эскалацию напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Белый дом планомерно продолжает оказывать давление на Китай, пытаясь тем самым сократить дефицит торгового баланса с Поднебесной. Противостояние двух крупнейших экономик может пагубно отразиться на росте мирового ВВП, а дальнейшая политика протекционизма, укрепление доллара и более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики заокеанским регулятором — привести к снижению американского фондового рынка в четвертом квартале и усилить давление на emerging markets.

Однако в ближайшее время масштабного финансового кризиса эксперты не ждут. Вполне вероятно, что после летнего роста и возможной коррекции осенью, 2018 год американские биржевые индикаторы могут завершить на положительной территории и даже обновить исторические максимумы, считает Дроздов.