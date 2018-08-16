Самый оптимистичный аналитик предсказал доллар по 75 рублей

Danske Bank , традиционно придерживающийся позитивного взгляда на российскую национальную валюту, теперь прогнозирует доллар по 75 рублей в 2019 году. Аналитик банка Владимир Миклашевский в своем прогнозе, который поступил в РБК , обосновал снижение курса рубля геополитическими рисками.

По его словам, «геополитическая премия» сейчас вышла на первый план и «находится на рекордно высоком уровне». Законопроект сенаторов об ужесточении санкций может быть принят уже осенью, считает эксперт Danske Bank, при этом антироссийская риторика будет только усиливаться на фоне ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США.

Согласно новому прогнозу банка, через три месяца курс составит 67,8 рубля за доллар, через полгода — 72 рубля, через девять месяцев — 73,8 рубля, а через год — 75,1 рубля. При этом аналитик подчеркивает, что рубль по-прежнему сильно недооценен к доллару с учетом высоких цен на нефть и стабильных макроэкономических показателей России. Всему виной геополитические факторы — без них доллар стоил бы меньше 60 рублей. Danske Bank ожидает, что геополитические риски останутся основным драйвером для рубля осенью 2018 года. Однако «если во втором полугодии никаких антироссийских санкций не будет, рубль, как мы считаем, покажет заметный отскок», резюмирует аналитик.