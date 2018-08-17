«Глупость и предательство». Политолог о санкциях Украины против России

Санкции, которые Украина ввела против России, негативно сказались на самих украинцах, такое мнение высказал в блоге на сайте National Interest американский политолог, бывший советник госдепартамента США Николай Петро.

Он напомнил, что с 2014 года власти в Киеве приняли целую серию ограничительных мер против Москвы, отказавшись от прямых закупок газа, введя санкции против российских банков и платежных систем, блокировав социальные сети и телеканалы, запретив воздушное сообщение между двумя странами.

Однако в реальности, по его словам, попавшие под украинские санкции компании продолжают успешно вести свою деятельность, а негативный эффект почувствовали лишь простые украинцы, которые теперь вынуждены тратить больше денег.

Россия, отмечает Петро, остается главным инвестором Украины. В то время как власти в Киеве всячески стремятся не допустить нормализации торговых отношений со своим соседом, на их счетах практически не осталось финансовых средств, указывает он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на счетах украинского Минфина — наименьший запас средств за последние четыре года, а планы по наполнению бюджета сорваны, что грозит обернуться хаосом.

"Думаю, что большого секрета американский политолог не открывает ни для кого. Да, Украина постоянно с каким-то мазохистским удовольствием стреляет себе в ногу. Там уже не осталось живого места, а она все продолжает стрелять. Нынешние заявления министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что нужно закрыть транспортное сообщение с РФ — это лишнее доказательство того, что Украина ведет политику, направленную против собственного народа. Правильно заметила бывший министр юстиции Елена Лукаш , что власть ведет себя как оккупант, которому начхать на то, что думает собственный народ. При этом надо понимать, что часть санкций Украина вводит самостоятельно, и это глупость и предательство собственного народа. Но, с другой стороны, Украина же не может не вводить санкции против России, если эти санкции вводит Запад — США и Европа. То есть американскому политологу следует не только винить Украину, но и поискать проблемы у себя в Америке и на Западе", — сказал Владимир Корнилов.

Украина впервые ввела ограничения в отношении российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года, тогда под разные виды санкций попали 388 человек и 105 компаний. Со временем черный список постепенно расширялся. Осенью 2016 года Киев ввел санкции против российских платежных систем, а в 2017 году — против пяти работающих в стране структур российских госбанков. В том же году были введены ограничения против некоторых российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня» , а также ряда телеканалов и IT-компаний.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши ВКонтакте и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть Instagram. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!