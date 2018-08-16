За счет чего растет экономика США?

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика» США так и не смогли отказаться от расширяющегося долга как «локомотива» роста экономики.

В предыдущем квартале экономика США выросла на 4,1%, но параллельно с этим побиты и рекорды по долгам. В первом квартале текущего года мировой госдолг достиг $247 трлн — это на $29 трлн больше, чем ещё два года назад. Отношение мирового госдолга к ВВП США превышает 318%; долг США по отношению к ВВП перевалила за 100%. Уровень воды поднимается, плотина рушится, и Америка буквально тонет в долгах.

Развивающиеся рынки, такие как Аргентина и Нигерия, набрали долгов на $58,5 трлн, из них $900 млрд — облигации США со сроком погашения в 2020 году. Когда процентные ставки в конце концов поднимутся, погашать и рефинансировать долги станет труднее и дороже.

Инвестор Уоррен Баффет считает, что акции в настоящее время переоценены. Он предсказывает упадок и последующий подъем рынка. Другие аналитики настроены менее оптимистично. Представитель МВФ Дэвид Липтон отметил, что растущий долг в сочетании с низкими процентными ставками даёт огромные экономические риски. Директор Национальной разведки США Дэн Коутс считает, что долг США в размере $21 трлн представляет не только экономическую проблему, но и ставит под угрозу безопасность страны.

В преддверии подъема процентных ставок и ужесточения торговой войны с Китаем, Америке есть о чём беспокоиться.

Там, где долг — там и проценты. При отсутствии изменений в налоговой политике США, к 2028 году платежи по процентам могут достичь $1,05 трлн и превысят расходы на оборону и медицину.

Долг и начисленные по нему проценты являются обязательством. Однако нынешняя политика снижения налогов и увеличения расходов сокращает, а не увеличиваеи федеральные доходы, с помощью которых можно было бы погашать долг. Конгресс США должен проработать разумную финансовую политику. Это элементарно — нельзя тратить больше, чем получаешь.

До сих пор Конгресс бездействовал. Федеральная резервная система продолжает безудержно печатать деньги, пытаясь заткнуть ими проблему.

Конгресс должен обозначить пределы постоянно растущего долга и найти новые способы увеличения доходов и сокращения ненужных расходов. Необходимо ликвидировать налоговые льготы и лазейки. Долг нужно выплачивать, а не игнорировать, и для этого потребуются огромные усилия со стороны законодательной власти.

Конгрессу США также следует помнить, что в течение 12 лет фонд программы Social Security по выплате пенсий пожилым американцам, будет исчерпан.