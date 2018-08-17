Байбэк: уходящая натура

Investing.com — Российский рынок продолжает существовать в формате отдельных корпоративных историй — однако самих историй становится все меньше. Вчера в лидерах роста акций на Московской бирже оказалась ОВК — «Объединенная вагонная компания», котировки ее акций выросли на 3,48%, хотя сам индекс МосБиржи снизился на 0,27%. Согласно отчетности, группа ОВК перевела «облигационную» SPV-структуру «ОВК Финанс» на баланс головной компании. Прозрачность структур, связанных с РЖД , оставляет желать лучшего, вчера одной из них не стало.

Второй по доходности стала « Трубная металлургическая компания (MCX:TRMK)», ее инвесторы заработали за день 3,36%. Потому что заместитель генерального директора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович сообщил о планах по обратному выкупу акций компании, хотя и не уточнил параметры выкупа.

Третьим по доходности за день стал Аэрофлот (MCX:AFLT) — его инвесторы заработали за день 2,89%. Конечно, и здесь не обошлось без новости об обратном выкупе акций на 7 млрд руб. — правда, только у акционеров, голосовавших против покупки 50 российских самолетов МС-21.

Индекс РТС подрос на 1,07% на укреплении рубля: доллар подешевел на 45 коп. до 66,84 руб. В то же время мало что указывает на возможность сохранения этой ситуации: индекс MSCI Emerging Market снизился на 1,89%, фьючерс на индекс S&P 500 снизился на 0,11%. Фьючерс на нефть Brentостается дешевле $71,5 — против недельного максимума в $74,6.