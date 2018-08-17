Ещё
Байбэк: уходящая натура
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.65
$
67.05
76.00
76.35
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
71.33
–0.08 Золото
1177.23
+0.05 РТС
1066.51
+0.41
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1385
–0.0182
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Байбэк: уходящая натура 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Российский рынок продолжает существовать в формате отдельных корпоративных историй — однако самих историй становится все меньше. Вчера в лидерах роста акций на Московской бирже оказалась ОВК — «Объединенная вагонная компания», котировки ее акций выросли на 3,48%, хотя сам индекс МосБиржи снизился на 0,27%. Согласно отчетности, группа ОВК перевела «облигационную» SPV-структуру «ОВК Финанс» на баланс головной компании. Прозрачность структур, связанных с РЖД, оставляет желать лучшего, вчера одной из них не стало.
Второй по доходности стала «Трубная металлургическая компания (MCX:TRMK)», ее инвесторы заработали за день 3,36%. Потому что заместитель генерального директора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович сообщил о планах по обратному выкупу акций компании, хотя и не уточнил параметры выкупа.
Третьим по доходности за день стал Аэрофлот (MCX:AFLT) — его инвесторы заработали за день 2,89%. Конечно, и здесь не обошлось без новости об обратном выкупе акций на 7 млрд руб. — правда, только у акционеров, голосовавших против покупки 50 российских самолетов МС-21.
В остальном рынок остается в состоянии неопределенности — хотя неопределенность эта скорее негативная. Падают акции экспортеров — Русснефть подешевела на 3,75%. Бумаги X5 Retail Group, несмотря на хорошую отчетность за второй квартал, снизились на 2,31%. Вместе с ними снизились котировки бумаг Алроса (MCX:ALRS) и Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) — хотя в отношении привилегированных акций последнего был опубликован обзор «ВТБ Капитал», обещающий рекордную доходность 18,6% годовых.
Индекс РТС подрос на 1,07% на укреплении рубля: доллар подешевел на 45 коп. до 66,84 руб. В то же время мало что указывает на возможность сохранения этой ситуации: индекс MSCI Emerging Market снизился на 1,89%, фьючерс на индекс S&P 500 снизился на 0,11%. Фьючерс на нефть Brentостается дешевле $71,5 — против недельного максимума в $74,6.
И, наконец, проблема торговых войн остается на повестке дня. «Есть разговор о направлении китайской делегации в Вашингтон, но будет ли от этого реальный результат — неизвестно. Дай бог, если договорятся, это будет мощный стимул для всех, не только для рубля», — считает советник генерального директора «Открытие брокер» Сергей Хестанов.
Investing.com Россия: последние новости
Форекс - Курс EUR/USD снизился к закрытию американских торгов Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,81% Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 1,22%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему946
Сможет ли Россия попрощаться с долларом16
Как Сорос предсказал России сущий ад175
Российские мясники хотя поднять цены10
Пожили и хватит: дешевой ипотеке придет конец72
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение