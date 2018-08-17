«Русал» может перейти под российскую юрисдикцию

Компания «Русал» , попавшая под санкции, рассматривает возможность перевода под российскую юрисдикцию с острова Джерси (в составе архипелага Нормандских островов — Ред.). Об этом говорится в сообщении компании, распространенном 17 августа на Гонконгской фондовой бирже, передает ТАСС . Совет директоров компании на заседании 16 августа заседания тщательно изучил потенциальную возможность перевода юридического адреса «Русала» с острова Джерси в РФ, «что увязывается с принятыми 3 августа в РФ законами о международных компаниях и создании специальных административных районов», говорится в сообщении.

Совет директоров «Русала» полагает, что эта мера «может отвечать наилучшим интересам акционеров», но окончательное решение на этот счет пока не принято — его представят на обсуждение акционерам. Перевод под юрисдикцию России пока находится в стадии обсуждения, подчеркнули в компании.