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«Русал» может перейти под российскую юрисдикцию
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«Русал» может перейти под российскую юрисдикцию 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Компания «Русал», попавшая под санкции, рассматривает возможность перевода под российскую юрисдикцию с острова Джерси (в составе архипелага Нормандских островов — Ред.). Об этом говорится в сообщении компании, распространенном 17 августа на Гонконгской фондовой бирже, передает ТАСС. Совет директоров компании на заседании 16 августа заседания тщательно изучил потенциальную возможность перевода юридического адреса «Русала» с острова Джерси в РФ, «что увязывается с принятыми 3 августа в РФ законами о международных компаниях и создании специальных административных районов», говорится в сообщении.
Совет директоров «Русала» полагает, что эта мера «может отвечать наилучшим интересам акционеров», но окончательное решение на этот счет пока не принято — его представят на обсуждение акционерам. Перевод под юрисдикцию России пока находится в стадии обсуждения, подчеркнули в компании.
BFM.RU: последние новости
На фоне новостей о санкциях доллар продолжил укрепляться «Это эмоции, и они могут закончиться в любой момент». Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту? Центробанк купил для Минфина в среду вдвое меньше валюты, чем днем ранее
Комментарии  Ещё 7 источников 
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