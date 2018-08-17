Биржи АТР растут на позитиве о переговорах КНР и США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются в основном в плюсе, инвесторы позитивно восприняли новость о том, что Китай и США проведут торговые переговоры, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.25 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39% — до 2694,52 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74%, до 1456,3 пункта, оба индекса ранее в ходе торгов росли. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,58%, до 27256,67 пункта, корейский KOSPI — на 0,32%, до 2247,95 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,16%, до 6338,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,43%, до 22287,13 пункта.

В четверг Китай сообщил, что заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам. Ван Шоувэнь проведет переговоры с заместителем министра финансов США. Сообщение о предстоящих переговорах прозвучало незадолго до предстоящего "обмена" с очередным повышением ввозных пошлин между двумя странами.

Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле.