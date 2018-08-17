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Биржи АТР растут
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Биржи АТР растут на позитиве о переговорах КНР и США 

Прайм 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются в основном в плюсе, инвесторы позитивно восприняли новость о том, что Китай и США проведут торговые переговоры, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39% — до 2694,52 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74%, до 1456,3 пункта, оба индекса ранее в ходе торгов росли. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,58%, до 27256,67 пункта, корейский KOSPI — на 0,32%, до 2247,95 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,16%, до 6338,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,43%, до 22287,13 пункта.
В четверг Китай сообщил, что заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам. Ван Шоувэнь проведет переговоры с заместителем министра финансов США. Сообщение о предстоящих переговорах прозвучало незадолго до предстоящего "обмена" с очередным повышением ввозных пошлин между двумя странами.
Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле.
Несмотря на рост рынков, быстрое решение торговых проблем между двумя крупнейшими экономиками маловероятно, считают аналитики, чье мнение цитирует агентство Франс Пресс.
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