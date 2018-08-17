Насколько целесообразен отказ от доллара — мнение аналитика

Антона Силуанова. Бышок\: все больше стран стремятся избавиться от долларовой зависимостиСократив вложения в облигации правительства США до минимума, Россия намерена совершить следующий шаг — отказаться от расчета в долларах при торговле нефтью. Американская валюта становится слишком рискованным инструментом, цитирует РИА Новости главу министерства финансов РФ

Насколько целесообразен постепенный отказ целого ряда стран от расчетов в долларах, и как этот тренд будет развиваться в ближайшей перспективе, в беседе на радио Sputnik рассуждает политический аналитик Станислав Бышок

"Что касается тренда на переход к национальным валютам, здесь уже и Китай, и Индия, и другие страны. Большая зависимость мировой экономики от игр на биржах или от санкций и антисанкций действительно приводит к тому, что те или иные валюты падают. И получается, что страны с достаточно сильными экономиками, если привязаны к доллару, то, как бы они ни развивали свои экономики дальше, они все равно остаются связанными с какими-то политическими и биржевыми играми, на которые трудно повлиять. Поэтому думаю, что этот тренд будет продолжаться, поскольку современный мир уже не однополярен", — считает Бышок.