Рынок акций: обманчивое затишье

Москва, 17 августа — «Вести. Экономика». В четверг давление продаж на рынке акций сократилось на фоне смягчения опасений, связанных с «торговыми войнами» (был анонсирован визит заместителя министра торговли КНР в США для обсуждения торговых вопросов), однако возобновления устойчивого потока заявок на покупку не последовало, поскольку сдерживающим фактором для инвесторов остается неопределенность в отношении масштаба санкций США в отношении РФ. В секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядели акции Газпром нефти (SIBN, +3.2%) — финансовые результаты компании за первое полугодие оказались в среднем лучше прогнозов. Аэрофлот (AFLT) подорожал на 2.9%, Сбербанк (SBER) — на 1.9, Мечел (MTLR) — на 1.7%. Тем временем в минусе закрылись ММК ( MAGN , -2.0%), Татнефть (TATN, -1.5%), Башнефть (BANE, -1.5%), Роснефть (ROSN, -1.5%).

Фондовые индексы США повысились на 0.4% — 1.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

С позиций технического анализа, консолидация с возможными границами 1050 пунктов — 1090 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Вместе с тем индикаторы направленного движения указывают на сохранение нисходящего среднесрочного тренда по индексу. Внешний фон к началу торгов выглядит нейтральным — смягчение опасений в отношении «торговых войн» между США и КНР стало благоприятным фактором для фондовых рынков, но остаются вопросы в отношениях США с Турцией, что сдерживает активность инвесторов не только на турецком рынке, но и на развивающихся рынках в целом. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже отметки 67.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.