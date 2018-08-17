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Рубль растет на открытии торгов к доллару
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Рубль растёт на открытии торгов к доллару
RT на русском
40 минут назад
Комментарии
Фото:
РИА Новости
На открытии торгов рубль повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 5 копеек — до 66,80 рубля.
Курс евро вырос на 7 копеек и составил 76,05 рубля.
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