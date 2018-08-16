Рубль вырос к доллару и евро при открытии торгов

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Доллар и евро начали торги на Московской бирже с ослабления. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 66,55-67,09 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 66,86 руб., снизившись на 43,5 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 76,12 руб. — это на 23,5 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 34,5 коп. — до 71,02 руб.

Цены на нефть повышаются после падения в ходе предыдущей торговой сессии, после того как Пекин заявил, что отправит делегацию в Вашингтон, чтобы попытаться уладить торговый конфликт между США и Китаем.

К 10:01 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,44% и составила $71,07 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,14% — до $65,55 за баррель.

Оба бенчмарка потеряли более 2% в ходе торгов в среду.

По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю по 10 августа увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки до 10,9 млн б/с. В то же время запасы нефти в США выросли на 6,8 млн баррелей до 414,19 млн баррелей.

[МНЕНИЕЭКСПЕРТА=SPECIAL] Мнение эксперта TeleTrade

Анастасия Игнатенко (Ведущий аналитик ГК TeleTrade): [TELETRADELOGO] На старте валютных торгов Мосбиржи российскому рублю удалось перехватить инициативу в парах с долларом и евро. Сегодня у валют развивающихся стран есть небольшой повод для отскока, так как возобновляются торговые переговоры между Китаем и США. Китай сообщил о планируемом визите замминистра коммерции в США в конце августа.

На этом фоне американская валюта впервые за долгое время подешевела, а индекс доллара DX, после того как отметился на 14-месячных максимумах, демонстрирует легкую коррекцию. При этом рынок нефти пытается частично нейтрализовать вчерашние потери и также показывает восходящую коррекцию. Эти факторы вкупе с ожиданием завтрашней публикации обновленного рейтинга РФ от Fitch могут создать технические предпосылки для развития некоторой повышательной коррекции для рубля.

Пара USDRUB имеет локальные шансы на возврат в район 65,50 руб., а курс EURRUB — к уровню 74 руб., вблизи которых высока вероятность возобновления интервенций со стороны ЦБ , который пока приостановил покупки валюты для Минфина

Таким образом, локальное потепление я считаю кратковременным явлением и рекомендую его использовать для открытия новых позиций на покупку доллара США и евро против рубля. [TELETRADEPIXEL] [/МНЕНИЕЭКСПЕРТА]