События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 августа 

МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
10:30 Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
12:00 Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
12:00 Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
-0,3%
12:00 Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
15:30 Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
15:30 Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
15:30 Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
15:30 Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июнь)
2,18 млрд канад. долл
17:00 США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)
17:00 США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
20:00 США — Число буровых установок от Baker Hughes
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U. S. Commodity Futures Trading Commission/
-58,9 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
608,9 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
12,7 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
165,2 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
-54,5 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
-62,8 тыс.
22:30 США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
7,7 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
10,6 тыс.
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
11:00 МГТС — ВОСА (реестр закрыт 25.06.2018, досрочные перевыборы СД)
16:00 Объём розничных продаж (г/г)
16:00 Уровень безработицы (июль)
Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента
МегаФон — ВОСА (реестр закрыт 26.07.2018, в заочной форме, согласие на крупные сделки с заинтересованностью /договор возобновляемого займа между обществом и MegaFon Investments (Cyprus) Limited, и/или вкладов общества в имущество и/или в УК компании MICL, второе соглашение о возмещении ущерба, заменяющее первое соглашение о возмещении ущерба между обществом и Credit Suisse Securities (Europe) и UBS/)
МТС — СД (отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций)
Россети — СД (оргвопросы)
МРСК Сибири — СД (изменения в положение о дивидендной политике)