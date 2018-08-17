События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 августа

МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

10:30 Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис

12:00 Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)

12:00 Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)

-0,3%

12:00 Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)

15:30 Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)

15:30 Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)

15:30 Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)

15:30 Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июнь)

2,18 млрд канад. долл

17:00 США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)

17:00 США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)

20:00 США — Число буровых установок от Baker Hughes

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U. S. Commodity Futures Trading Commission/

-58,9 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC

608,9 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC

12,7 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC

165,2 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC

-54,5 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC

-62,8 тыс.

22:30 США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю

7,7 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC

10,6 тыс.

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

11:00 МГТС — ВОСА (реестр закрыт 25.06.2018, досрочные перевыборы СД)

16:00 Объём розничных продаж (г/г)

16:00 Уровень безработицы (июль)

Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента

МегаФон — ВОСА (реестр закрыт 26.07.2018, в заочной форме, согласие на крупные сделки с заинтересованностью /договор возобновляемого займа между обществом и MegaFon Investments (Cyprus) Limited, и/или вкладов общества в имущество и/или в УК компании MICL, второе соглашение о возмещении ущерба, заменяющее первое соглашение о возмещении ущерба между обществом и Credit Suisse Securities (Europe) и UBS/)

МТС — СД (отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций)