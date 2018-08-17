Почему дешевеет рубль и как сохранить свои деньги?

Как менялся курс рубля

Исторически значение валютного курса в нашей стране имело разное значение. В советские времена хождение долларов было не просто запрещено, а уголовно наказуемо. В 90-е годы же значительная часть цен пересчитывалась в «условные единицы», под которыми понимали доллары США, потому что национальная валюта была ненадежной.

Начиная с 2000-х годов была отмечена стабилизация валютного курса рубля, а с 1 июля 2007 года вступил в силу закон о запрете указывать цену товаров в иностранной валюте.

Меры, направленные на поддержку российской валюты, дали свои результаты. В результате мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов российский рубль не показывал сильного падения. Не последнюю роль в этом отыграли валютные интервенции Банка России — регулятор потратил на сохранение курса рубля порядка 200 миллиардов долларов США.

После окончания кризиса курс рубля к доллару был относительно стабилен и находился около значения 30 рублей за доллар (график).

Настоящим испытанием для рубля стал новый кризис 2014-2015 годов. Как видно на графике, курс вырос в среднем вдвое, при этом в отдельные периоды был отмечен рост почти до 80 рублей за доллар. Большинство экономистов объясняют произошедшие изменения целым комплексом факторов. Так, после нескольких лет высоких цен на сырье и стабильности в экономике вводится ряд внешнеэкономических ограничений, а цена на основной российский экспортный товар — нефть — падает более чем вдвое.

Падение курса рубля было не единственным последствием кризиса. Инфляция впервые за несколько лет превысила психологический барьер в 10%, существенно упала внешняя торговля, замедлился экономический рост (не в последнюю очередь из-за политики Центрального Банка).

Санкции и кризис на сырьевом рынке стали причиной разработки новой экономической политики, направленной на замещение импорта собственным производством, однако падение рубля успело негативно отразиться как на доходах населения, так и на финансовом положении бизнеса.

Основные последствия резкой девальвации рубля можно свести к следующим:

падение реальных доходов населения: до настоящего момента доходы россиян растут медленнее, чем цены;

рост цен на импортные товары и те товары, в производстве которых используются импортные технологии;

удар по банковской системе: Банк России сдерживал курс валют, подняв ключевую ставку с 10 до 17% за один день. Как результат — кроме девальвации, замедлилось также кредитование, в том числе и реального сектора экономики;

инвестиционная привлекательность российской экономики, несмотря на выгодный для иностранных инвесторов курс валют, не выросла из-за санкций. Из-за роста процентных ставок инвестиции в экономику снизились.

Обесценение российского рубля не принесло значительных выгод и экспортерам. Несмотря на увеличившиеся доходы (в рублевом эквиваленте), некоторые отрасли по-прежнему находятся в кризисном состоянии. Так, нефтяная компания «Роснефть» на протяжении нескольких последних лет запрашивает финансовую помощь от государства.

Причины колебаний валютного курса

Валютный курс отражает состояние экономики и уровень использования ее потенциала. Центральный Банк, устанавливая официальный курс доллара, учитывает рыночные котировки (цены спроса и предложения), которые сложились на межбанковском валютном рынке.

Банк России исходя из состояния валютного рынка устанавливает только курс доллара. Курсы других валют, например, евро, устанавливаются по другим критериям — котировкам на мировых биржах, официальных курсах других стран и т.д. — по соотношению этих валют с долларом. Поэтому основная валюта, для которой строятся прогнозы — это американский доллар.

Формирование валютного курса на валютном рынке происходит под влиянием огромного количества факторов. Сюда относят как состояние национальной экономики, банковской системы, так и особенности правового регулирования, психологические и другие аспекты.

Основные факторы, из-за которых меняется курс валюты, такие:

Платежный баланс государства.

Макроэкономические показатели страны.

Политика Центрального Банка.

Спекуляции на валютном рынке.

Доверие населения и инвесторов к национальной валюте.

Эти, а также иные факторы во многом определяют направление, в котором двигается курс национальной валюты. Не стоит преуменьшать роль психологических факторов — зачастую курс валют меняется из-за слухов и предположений, что добавляет неопределенности в этой ситуации.

Иногда случается ситуация, когда курс сильно обрушивается за считанные дни. Такая ситуация была в России в 2014-2015 годах. Тогда российская экономика столкнулась сразу с несколькими проблемами:

падение мировых цен на нефть при ее высокой доле в структуре экспорта;

введение внешнеэкономических санкций, когда многим российским участникам был закрыт доступ на мировые кредитные рынки;

масштабные спекуляции на курсе рубля и паника среди населения.

Предпосылками обвала курса рубля считается либерализация валютной политики, серьезная зависимость от импорта товаров (в том числе продовольственных), масштабный отток капитала за рубеж (график).

В условиях, когда огромная часть нефтяных сверхдоходов прошлых лет выводится за пределы страны, падение на мировых сырьевых рынках привело к немедленному обвалу курса рубля. При этом даже когда цена на нефть имеет определенную тенденцию к росту (график), курс в меньшую сторону не корректируется — Центральный Банк скупает свободную валюту, чтобы в дальнейшем поддерживать курс рубля. Также важно сохранить примерно на одном уровне рублевую цену на нефть (что закрепляется в Законе о федеральном бюджете России).

Стоит также учитывать, что Банк России имеет серьезные рычаги влияния на курс рубля. В 2014-2015 годах повышение ключевой ставки привело к росту процентов по кредитным операциям, что заметно снизило объемы валютных спекуляций и стабилизировало курс рубля.

Поэтому принимая решение о покупке иностранной валюты, следует учитывать не только экспертные мнения, но также и официальные прогнозы.

Прогноз курса рубля

Официальные прогнозы

Официальные прогнозы курса российского рубля по отношению к доллару основываются на динамике курса прошлых лет и учитывают возможные риски в экономике.

Прогнозный курс рубля, в первую очередь, отображается в Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации. Этот документ, составленный на период 2018-2020 годов предполагает, что в 2018 году курс рубля будет ослаблен до 64,7 рублей за доллар, в 2019-2020 годах реальный курс сохранится на прежнем уровне, но из-за разницы в уровнях инфляции разных стран номинальный курс составит порядка 68 рублей за доллар.

При этом в середине августа 2018 года курс уже составлял 66,89 рублей. По итогам года среднегодовой курс вполне может превысить прогнозное значение. Стоимость нефти при этом прогнозировалась на уровне чуть выше 40 долларов, однако в августе нефть марки «Юралс» стоила более 68 долларов за баррель. Следовательно, официальный прогноз не отличается точностью.

Другие официальные прогнозы учитывают не только колебания цен на нефть, но также отток капитала и политику Центрального Банка. При условии, что нефть стоит гораздо дороже, чем это заложено в бюджете (68 долларов против 41 доллара), Минфин скупает излишки валюты для пополнения Фонда национального благосостояния.

С учетом этого Министерство финансов РФ разработало Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы, где дает такие прогнозы по курсу рубля:

Таким образом, Минфин не ожидает серьезных колебаний валютного курса. Однако при горизонте планирования свыше 10 лет точность прогноза минимальна. Эта информация каждый год корректируется в соответствии с рыночными условиями, поэтому ее можно воспринимать только как справочную.

Не только правительственные органы составляют прогноз курса. Так, Сбербанк России тоже составляет свой прогноз, однако точность его невысокая. Банк предполагал, что в 2018 году рубль укрепится до 58 рублей за доллар, а в 2019 году составит 58,5 рубля. При этом в реальности курс оказался значительно выше.

Прогнозы участников рынка

Независимые эксперты, в отличие от государственных органов, более адекватно оценивают ситуацию на валютном рынке. В основном их мнение сводится к тому, что в 2018-2019 годах национальную экономику ожидают серьезные испытания, что может отразиться и на валютном курсе.

Владимир Тихомиров , главный экономист финансовой группы БКС, считает, что стабилизация экономики, заметная в последние годы — лишь временное явление. Негативная политическая и внешнеэкономическая конъюнктура приведут к дальнейшему падению экономики и национальной валюты.

Николай Салабуто , глава компании «Финнам Менеджмент», тоже считает туманными перспективы рубля. В условиях постепенного снижения цены на нефть и ввода все новых санкций, он прогнозирует падение рубля вплоть до 200 рублей за доллар.

Сергей Хестанов , директор ГК «АЛОР» связывает рост цен на нефть с падением рубля. По его мнению, учитывая перспективы роста нефти выше 74 долларов за баррель, можно ожидать дальнейшее снижение стоимости российского рубля еще на 10-15%.

Но не все делают столь негативные прогнозы. Так, по мнению экспертов Всемирного банка , рубль в 2018 году ожидает дальнейшая стабилизация на уровне 58-60 рублей за доллар при условии, что цена нефти будет оставаться не ниже 63 долларов за баррель.

Единого мнения относительно курса рубля среди экспертов нет, каждый по-разному оценивает сложившуюся обстановку и дальнейшую перспективу. Важно, что до сих пор нет обоснованного прогноза влияния новых санкций на курс, поскольку большая часть ограничений против России еще не была введена.

Как сохранить сбережения и стоит ли покупать доллары сейчас

Иностранная валюта после распада СССР и нескольких волн девальвации многими считается лучшим способом сохранить свои сбережения. Однако это подойдет далеко не всем, к тому же есть высокая вероятность ошибиться в расчетах и потерять часть денег.

Как показывает практика, население для своих сбережений выбирает такие формы:

покупка иностранной валюты (в основном доллары, реже — евро);

хранение денег в рублях (дома или на депозитном счете);

покупка драгоценных металлов;

покупка недвижимости;

покупка ценных бумаг.

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из вариантов:

Достоинства

Недостатки

Покупка иностранной валюты (долларов)

исторически имеет тенденцию к росту курса

легко купить и продать

легко хранить

при покупке в момент сильного роста курса можно потерять часть денег

для совершения сделок нужно менять на рубли

Хранение денег в рублях

национальная валюта — легко совершать любые сделки

банки для рублевых вкладов предлагают самые высокие проценты

при девальвации теряет стоимость

если хранить дома — не приносит никакого дохода, а из-за инфляции обесценивается

Покупка драгоценных металлов

цена постоянно растет, при этом привязана к доллару

ценится в любой стране и в любое время

сложно купить

при продаже теряется часть стоимости

сложно хранить

Покупка недвижимости

можно сдавать в аренду и получать доходы

в основном, имеет тенденцию к росту цены

высокая стоимость даже небольшой квартиры

риски обрушения, затопления

в кризис теряет стоимость

владение и продажа облагаются налогами

Покупка ценных бумаг

государственные ОФЗ имеют минимальные риски

акции надежных компаний приносят хороший доход

легко купить, хранить или продать

могут резко потерять стоимость из-за проблем у эмитента

минимальная доходность у государственных ценных бумаг

Стоит помнить, что у каждого способа есть свои риски. Так, курс любой валюты может обрушиться, золото могут украсть, а банк, в котором размещен вклад — обанкротиться. Поэтому нужно взвешивать все факторы за и против конкретного варианта.

Если выбран вариант с иностранной валютой, нужно придерживаться нескольких правил:

хранить сбережения в нескольких валютах (чтобы распределить риски девальвации);

не покупать валюту на последние деньги;

средства, которые используются повседневно, нужно оставлять в рублях;

покупать валюту только в надежных местах (лучше всего в банковских кассах).

Что же касается вопроса «Стоит ли покупать доллары и евро сейчас?», нужно тоже учитывать важные нюансы, о которых говорят эксперты.

Олег Вьюгин , председатель совета директоров компании «Сафмар», утверждает, что покупать валюту, когда на рынке уже царит паника — не стоит. Паника основывается на слухах и предположениях, и в такие моменты курс иностранной валюты будет самым невыгодным.

Президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган тоже не советует скупать доллары по ажиотажному курсу. Сейчас никто не может достоверно спрогнозировать, в каком направлении будет двигаться курс. Более того, основной фактор — риск санкций, поэтому основной совет: не паниковать и не бежать в обменник.

Олег Сысуев , первый заместитель председателя совета директоров «Альфа-банка» в качестве примера приводит 2014 год, когда реальный курс продажи доллара доходил до 80 рублей, и те, кто скупал валюту по такому курсу, потеряли часть своих сбережений. Эксперт также советует дождаться окончательного решения по американским санкциям.

Наталия Орлова , главный экономист «Альфа-Банка» и руководитель центра макроэкономического анализа тоже считает, что покупать валюту по нынешнему курсу не стоит, потому что нет определенности с санкциями. В августе обычно рынок не готов к наплыву желающих купить валюту, поэтому даже небольшой ажиотаж вызывает серьезный рост курса. И по оценкам эксперта курс впоследствии стабилизируется на более низком уровне.

Основные же рекомендации экспертов — покупать доллары и евро стоит только если они нужны для каких-то целей (путешествия, оплата валютного кредита и т.д.). В долгосрочной перспективе доллар и евро подорожают, однако скупать их сейчас по завышенному курсу не стоит.