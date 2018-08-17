Ещё
Турция пытается укрепить уверенность международного сообщества в перспективах ее экономики
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.08
76.26
76.40
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
71.65
+0.11 Золото
1176.94
+0.20 РТС
1067.64
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1415
–0.0153
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Турция пытается укрепить уверенность международного сообщества в перспективах ее экономики 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Анкара, 17 августа /Синьхуа/ — Министр финансов Турции Берат Албайрак в четверг провел селекторное совещание с международными инвесторами, ознакомив их с мерами правительства по противодействию девальвации лиры и заявив, что Анкара не станет обращаться за помощью к Международному валютному фонду /МВФ/.
Б. Албайрак отметил, что правительство Турции способно противодействовать рискам. Он подчеркнул, что страна выйдет из ситуации с колебаниями обменного курса и станет еще более сильной.
За два последних торговых дня курс лиры к доллару несколько поднялся. По словам Б. Албайрака, турецкое правительство рассматривает снижение инфляции как первоочередную задачу, будет вести жесткую валютную политику, а также продвигать структурные реформы и усиливать гибкость на рынке рабочей труды.
Как полагают экономисты, хотя ухудшение турецко-американских отношений стало непосредственным поводом для девальвации лиры, тем не менее основная причина валютного кризиса заключается в высоком уровне инфляции и дисбалансе экономической структуры. В июне текущего года инфляция в Турции достигла 15,9 проц., а падение обменного курса лиры усилило импортируемую инфляцию, что привело к порочному циклу инфляции и девальвации валюты.
Б. Албайрак заверил, что Турция не будет принимать нерыночных мер и вводить контроль за движением капитала. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Международные резервы РФ за неделю сократились на 0,4 млрд‍ долларов Экономика Бразилии сократилась на 0,99 проц. во втором квартале этого года В июле промышленное производство выросло на 6 проц. /более подробно/
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Колбасники решили задрать цены с помощью правительства
Названа доля США в российском госдолге
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Россиян лишат контроля над своими данными41
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему969
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение