Турция пытается укрепить уверенность международного сообщества в перспективах ее экономики 

Анкара, 17 августа /Синьхуа/ — Министр финансов Турции Берат Албайрак в четверг провел селекторное совещание с международными инвесторами, ознакомив их с мерами правительства по противодействию девальвации лиры и заявив, что Анкара не станет обращаться за помощью к Международному валютному фонду /МВФ/.
Б. Албайрак отметил, что правительство Турции способно противодействовать рискам. Он подчеркнул, что страна выйдет из ситуации с колебаниями обменного курса и станет еще более сильной.
За два последних торговых дня курс лиры к доллару несколько поднялся. По словам Б. Албайрака, турецкое правительство рассматривает снижение инфляции как первоочередную задачу, будет вести жесткую валютную политику, а также продвигать структурные реформы и усиливать гибкость на рынке рабочей труды.
Как полагают экономисты, хотя ухудшение турецко-американских отношений стало непосредственным поводом для девальвации лиры, тем не менее основная причина валютного кризиса заключается в высоком уровне инфляции и дисбалансе экономической структуры. В июне текущего года инфляция в Турции достигла 15,9 проц., а падение обменного курса лиры усилило импортируемую инфляцию, что привело к порочному циклу инфляции и девальвации валюты.
Б. Албайрак заверил, что Турция не будет принимать нерыночных мер и вводить контроль за движением капитала. —0—