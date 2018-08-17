Турция пытается укрепить уверенность международного сообщества в перспективах ее экономики

Б. Албайрак отметил, что правительство Турции способно противодействовать рискам. Он подчеркнул, что страна выйдет из ситуации с колебаниями обменного курса и станет еще более сильной.

За два последних торговых дня курс лиры к доллару несколько поднялся. По словам Б. Албайрака, турецкое правительство рассматривает снижение инфляции как первоочередную задачу, будет вести жесткую валютную политику, а также продвигать структурные реформы и усиливать гибкость на рынке рабочей труды.

Как полагают экономисты, хотя ухудшение турецко-американских отношений стало непосредственным поводом для девальвации лиры, тем не менее основная причина валютного кризиса заключается в высоком уровне инфляции и дисбалансе экономической структуры. В июне текущего года инфляция в Турции достигла 15,9 проц., а падение обменного курса лиры усилило импортируемую инфляцию, что привело к порочному циклу инфляции и девальвации валюты.

Б. Албайрак заверил, что Турция не будет принимать нерыночных мер и вводить контроль за движением капитала. —0—