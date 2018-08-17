Цена книги. Бумажные издания в Барнауле можно купить за 10 рублей

Существует распространённое мнение, что бумажные книги граждане сегодня читают редко. И причин тому множество — очень много времени у людей отнимают социальные сети и интернет, бумажные книги дороги и не так удобны, как электронные версии литературных произведений.

Но библиотекари Алтайского края опровергают снижение интереса читателей к бумажным изданиям в регионе — да, возможно, не каждый может купить книгу, которую собирается прочесть всего один раз. Зато за популярными произведениями в библиотеках выстраивается очередь на несколько месяцев вперёд. Жители края любят и хотят читать. А бумажная книга остаётся по-прежнему востребованной. «АиФ-Алтай» решил выяснить, так ли дорого купить в регионе бумажную книгу.

Так среди самых востребованных в первом полугодии 2018 года книг читателями Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова значится роман Захара Прилепина «Обитель» про Соловки 20-ых годов прошлого века. Её цена при заказе в интернете — 675 рублей.

Вечная классика, роман Льва Толстого «Война и мир», так же постоянно спрашиваемая читателями в библиотеках края, стоит в бумажном варианте от 382 до 5,5 тыс. рублей — в последнем случае это, по сути, подарочное издание с классическими иллюстрациями Дементия Шмаринова . В книжных магазинах краевого центра произведение продаётся за 710 рублей. Однако на сайте частных объявлений тоже произведение можно купить с рук по цене от 300 до 1000 рублей. Менее популярные повести писателя продаются за 50-150 рублей.

Не уменьшается интерес читателей к роману Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества», входящего в список самых востребованных книг библиотек Алтайского края. Цена в интернете — от 58 до 1600 рублей. В книжных магазинах края — около 200-300 рублей.

Большинство ходовых художественных произведений в книжных магазинах Барнаула можно приобрести за 150-700 рублей — в зависимости от качества, иллюстраций, обложки. При желании можно найти подарочные варианты книг по цене выше тысячи рублей.

Самые дорогие издания нужно искать в интернете. Так подарочную энциклопедию русских художников на 1000 страниц за 81 тыс. рублей в книжных магазинах Барнаула не встретить. И архитектурную энциклопедию русского деревянного зодчества XIV-XX веков за 33 тыс. рублей тоже не найти.

Дорого, больше 10 тыс. рублей, могут стоить не только энциклопедии, но классические издания с какими-то особенностями — например, « Евгений Онегин » Александра Пушкина с теневыми иллюстрациями. Понятно, что большинство жителей региона, при всей своей любви к Пушкину, обойдется изданиями менее оригинальными.

На другом конце затрат на приобретение книг находятся всевозможные женские романы в мягкой обложке — их и в интернете можно купить за 50-90 рублей. Но никакие книжные порталы в сети и книжные магазины не могут конкурировать по цене с частными предложениями на бесплатных досках объявлений. Весь Бальзак, 24 тома, всего за 1000 рублей, или все книги про мальчика-волшебника за 650 рублей. Советские школьные учебники — от 300 рублей, отдельные книги — от 10 рублей. Двухтомник Жюль Верна — 20 рублей, Ремарк — 15 рублей, Стругацкие — 20 рублей.

Конечно, и на бесплатных досках объявлений можно встретить высокие цены. За антикварное Евангелие XVIII века в Барнауле просят 150 тыс. рублей, хотя на форумах букинистов подобную книгу в хорошем состоянии можно приобрести за 5 тыс. рублей. За библиотеку из 2 тыс. книг просят в столице края 100 тыс. рублей — цена так же кажется завышенной. Или советский букварь за 10 тыс. рублей — не самое раритетное издание — их полно в объявлениях разной степени сохранности от 100 рублей.

В целом, даже скромный семейный бюджет, характерный для большинства жителей края, позволяет сегодня покупать и читать бумажные книги, проверенную временем классику — как новые, так и подержанные, но в хорошем состоянии. Хотя, конечно, можно сходить и в библиотеку.