Акции «Газпром нефти» обновили исторический максимум

Стоимость акций «Газпром нефти» на торгах в пятницу обновила исторический максимум. На 11:03 мск бумаги компании по отношению к закрытию предыдущей сессии подорожали на 2,04%, до 349,8 руб. Утром цена акций поднималась до 355 руб., что является историческим максимумом.

Акции «Газпром нефти» дорожают на фоне отчета о финансовых результатах компании по МСФО за первое полугодие 2018 г.

Чистая прибыль «Газпром нефти» в отчетном периоде увеличилась почти в полтора раза — до 166,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Выручка компании выросла на 24,4% и составила 1,134 трлн руб., EBITDA — на 49,8%, до 368,2 млрд руб.