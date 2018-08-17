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Экс-глава ЦБ Дубинин оценил экономическую ситуацию в России
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Экс-глава ЦБ Дубинин оценил экономическую ситуацию в России 

BFM.RU 20 минут назад
Дефолт в настоящее время не угрожает России ни в каком виде, сейчас в экономике страны вообще нет никакой аналогии с тем, что происходило в 90-е годы. Об этом заявил в интервью ТАСС в 20-летнюю годовщину дефолта в РФ бывший председатель Банка России Сергей Дубинин (с 22 ноября 1995 года по 11 сентября 1998 года).
Он подчеркнул, что у России сейчас нет существенного государственного долга. Включая внешний, он ниже 20% ВВП. К тому же госдолг сбалансирован по валютам. «Плавающий валютный курс — это очень хорошее средство, которое никаких обещаний выплачивать долги по фиксированному курсу не дает. В этом плане банковская система относительно устойчивая», — сказал Дубинин.
«Позвольте сослаться на современного классика. Йозеф Шумпетер назвал такие кризисы креативным разрушением. Все-таки гибнет то, что плохо работает. Так что в 1998 году произошла расчистка, когда люди поняли и начали работать несколько по-другому. Я сейчас не вижу вообще аналогии с тем, что происходило в 90-е годы в экономике. Сейчас — нормальная рыночная экономика, финансовый рынок, работающая банковская система, отрасли, которых раньше не было. Все это возникло на расчищенном месте. Хоть такая расчистка и была болезненной», — отметил экс-глава ЦБ.
Ровно 20 лет назад, 17 августа 1998 года, Россия объявила технический дефолт по основным видам государственных долговых бумаг на общую сумму около $72,7 млрд Одной из главных причин кризиса было падение цен на нефть до $9,1 за баррель. По расчетам Московского банковского союза, потери экономики России от кризиса в августе 1998 года составили $96 млрд Российский ВВП в 1998 году сократился в три раза, до $150 млрд, внешний долг страны превысил $200 млрд Кроме того, втрое выросла инфляция, а весь кризисный период 1998-1999 годов население страны стало ассоциировать со словом «дефолт».
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