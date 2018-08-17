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Эксперты скептически относятся к приватизации «Псковавиа» — «Ъ»
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Эксперты скептически относятся к приватизации «Псковавиа» — «Ъ» 

Псковская губерния 1 час назад
На следующей неделе власти Псковской области могут объявить конкурс по выбору инвестора на покупку 75% минус одна акция «Псковавиа». Рыночная стоимость этого пакета, по предварительным оценкам, составляет 50 млн рублей. Цель приватизации — привлечь до 2020 года более 1,2 млрд рублей в региональную авиакомпанию: по условиям конкурса, инвестор должен будет отремонтировать аэропорт и обновить флот перевозчика. Эксперты скептически относятся к идее привлечения инвесторов: для аэропортовых холдингов актив с пассажиропотоком менее 100 тыс. человек в год не представляет интереса, пишет «Коммерсантъ». По мнению исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, для крупнейших аэропортовых холдингов, таких как «Новапорт», «Базэл Аэро», «Аэропорты регионов», актив не представляет интереса. Под пассажиропоток менее чем в 100 тыс. человек в год привлечь доход от неавиационной деятельности очень сложно, говорит эксперт. «Маленький аэропорт в регионе без поддержки со стороны региона или бизнеса невозможен, это глубоко убыточный проект. Если будет мощная поддержка региона и если бизнес будет интегрирован в программу развития въездного туризма, какой-то шанс у проекта появляется», — считает Пантелеев, подчеркивая, что идея собственной региональной авиакомпании, занимающейся магистральными перевозками, утопична. Он полагает, что региональным властям следовало бы либо сразу продавать актив дорого с минимальными обременениями, либо запросить символическую цену, но включить в требования обязательные вложения в инфраструктуру.
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