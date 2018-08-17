Жизнь под кредитом: задавит или нет?

В первом полугодии 2018-го жители Урала взяли в долг у банков на 42% больше, чем за тот же период прошлого года. Произошло это на фоне роста официальной зарплаты. Однако аналитики не видят дальнейших перспектив ее увеличения, а тем более — роста реальных доходов. Если они начнут падать, серьезных проблем малообеспеченным закредитованным россиянам не избежать. Эксперты "Уралинформбюро" полагают, что при развитии экономической ситуации по худшему сценарию люди начнут чаще банкротиться и скрывать реальные доходы.

Россию накрывает уже традиционный «черный август». Рубль падает на фоне ожидания новых санкций от США. Министр финансов Антон Силуанов успокаивает, что ослабление национальной валюты добавит к прогнозируемой годовой инфляции в 4 процента максимум 0,5%.

К сожалению, заявления высокопоставленных чиновников до сих пор не обрели магических свойств. Каким бы ни был прогноз по инфляции, цены растут здесь и сейчас. А НДС в 20% только добавит им ускорения с Нового года.

Авиабилеты и турпакеты уже дорожают. Впрочем, часть россиян и без того отказалась от зарубежных поездок. По данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году за границу выезжали 28,5% жителей страны. В 2018-м их количество сократилось в три раза, показал июльский опрос Национального агентства финансовых исследований.

Куда большее число россиян должно беспокоить анонсируемое и состоявшееся подорожание жилья и коммунальных услуг, автомобилей, автозапчастей, топлива и, разумеется, продовольствия.

За первые шесть месяцев этого года уральцы взяли в долг у банков 851,8 миллиарда рублей. Это на 42% больше, чем годом ранее

По данным Росстата на июль 2018-го, потребительские цены в России выросли за год на 2,5%. Средняя зарплата с июня 2017-го по нынешний июнь выросла на 9,7% и составила 45 840 рублей, а вот рост реальных располагаемых денежных доходов составил 0,2%.

По самым оптимистичным прогнозам, доходы населения в России в ближайшей перспективе расти не будут — лишь бы не падали.

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в июльском выпуске «Тринадцати тезисов», проанализировав структурные факторы развития экономики, пришли к выводу, что «ее состояние остается весьма напряженным, что, скорее всего, означает втягивание в затяжную стагнацию».

На этом фоне растет закредитованность населения. За первую половину 2018-го портфель кредитов физических лиц вырос на 1,1 триллиона рублей — до 13,3 триллиона. По последним данным Уральского ГУ Банка России, в обслуживаемом регионе отмечается рост объемов предоставления кредитов и величины задолженности по розничным кредитам со стороны населения. За первые шесть месяцев этого года уральцы взяли в долг у банков 851,8 миллиарда рублей. Это на 42% больше, чем годом ранее.

"Росту показателя оборота по выдаче кредитов способствовали операции заемщиков по рефинансированию обязательств. Общая задолженность населения увеличилась на 17,6% до 2 217,2 миллиарда рублей. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам росла более быстрыми темпами, чем по потребительским кредитам. В ТОП-5 регионов России по объему выданных кредитов вошли Тюменская область, включая ХМАО и ЯНАО, и Свердловская область. Тюменцы взяли кредитов на сумму 221,7 миллиарда рублей, а свердловчане заняли у банков 182,3 миллиарда рублей", — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Управления.

Эксперты связывают кредитную активность с тем, что население оправилось от кризиса 2014-2015 годов. Инфляция по сравнению с 2014-м снизилась, а ключевая ставка Центробанка стабилизировалась на невысоком уровне.

Сыграл свою роль и рост зарплат перед президентскими выборами. Например, в Свердловской области средняя зарплата за год выросла на 7,7% и в июне 2018 года составила 40 338 рублей. Но позитивная статистика не затрагивает частные компании. В них рост зарплат в 2018 году, по данным обзора HeadHunter, замер на нулевом уровне.

Рост количества выданных кредитов физическим лицам беспокоит и Минэкономразвития , и Банк России. В начале августа "Ведомости" приводили статистику министерства, из которой следует, что объем потребительских кредитов населения растет быстрее зарплат и сбережений. В июне объем займов вырос на 15,9% в годовом выражении к 15,1% в мае. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках — до 7,1%.

По данным «Коммерсанта», Банк России обяжет банки рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан при выдаче им необеспеченных кредитов (потребительских и наличными) с октября 2019 года, а с 2020 года может увязать доступ к таким займам со способностью домохозяйств возвращать их в разумный срок.

В случае снижения уровня реальных доходов опасность роста дефолтов, естественно, может повыситься, особенно в сегменте малообеспеченных граждан с высокой долговой нагрузкой…

Для банков розничное кредитование — наиболее прибыльное направление бизнеса. Но, по словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, кредитная стратегия банков сменилась.

"Возврата к массовой раздаче кредитов, которая имела место до 2014 года, уже не будет, — говорит эксперт. — В тот период банки пытались максимально быстрыми темпами наращивать собственные кредитные портфели, в результате чего закредитованным оказался самый малообеспеченный сегмент заемщиков. Теперь же банки подходят к кредитованию граждан более избирательно, охотно кредитуя прежде всего тех заемщиков, у которых хорошая кредитная история и стабильные доходы. Также в последние годы банки наладили эффективное управление кредитным риском, что позволяет им достаточно безболезненно кредитовать различные сегменты заемщиков".

Нынешний всплеск кредитной активности вполне объясним бытовыми нуждами россиян. Грубо говоря, холодильники и телевизоры, купленные в кредит в «жирные нулевые», начали выходить из строя, а привычка «жить красиво» уже устоялась. И кредиты сейчас — один из главных источников модернизации домашней утвари. Но что будет, когда зарплата перестанет расти, цены увеличатся и средств на выплату кредитов в семейном бюджете станет меньше?

Волков успокаивает статистикой: «Достаточно активно растет доля граждан с низким уровнем долговой нагрузки (менее 10%) — на середину 2018 года она составляет уже 31% от общего числа заемщиков. Для этих граждан текущая ситуация с обслуживанием долговых обязательств не содержит каких бы то ни было существенных рисков. Кроме того, неуклонно снижается и доля самых закредитованных заемщиков, у которых на обслуживание кредитных обязательств уходит более 60% ежемесячных доходов — их уже чуть более 7% от общего числа заемщиков».

Россия с «кредитной вилкой»

В Свердловской области доля закредитованного населения с обязательствами более 60% ежемесячного дохода несколько ниже — 4,8% (данные НБКИ на 1 мая).

Именно малообеспеченное население может попасть в нынешнюю экономическую ловушку. «У них долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан и им, соответственно, труднее всего обслуживать свои кредитные обязательства. Но и получить новые кредиты им будет достаточно проблематично, — объясняет аналитик. — В случае же снижения уровня реальных доходов опасность роста дефолтов, естественно, может повыситься, особенно в сегменте малообеспеченных граждан с высокой долговой нагрузкой».

Уральский экономист Александр Трахтенберг не торопится делать каких-либо прогнозов по развитию российской экономики и не слишком доверяет уже озвученным.

"Многие прогнозы по динамике экономики делаются со значительной долей истерики и не сбываются. Говорить в отношении динамики надо очень осторожно. С другой стороны, есть факты. Например, в Свердловской области рост промышленности — 7%. Более того, впервые зафиксирован рост розничного товарооборота. Какая стагнация?" — задается он вопросом.

…в трудные годы «черная» экономика для многих является серьезной финансовой подушкой. Да, она вне закона, не облагается налогами, но она спасает население. Это факт

Александр Трахтенберг подчеркивает, что нынешняя ситуация с ростом задолженности населения банкам нормальна на фоне роста потребления. И указывает на другой аспект, который поможет россиянам сохранить устоявшийся уровень жизни даже на фоне падения реальных доходов и официальных зарплат — неофициальные доходы.

"Точные цифры, учитывая, что это неофициальные доходы и по ним нет статистики, не знает никто, — отмечает экономист. — Когда официальные цифры реальной зарплаты не изменяются или падают, а одновременно «физика» по товарообороту растет, это может всего лишь означать, что доля неофициальных доходов населения чуть-чуть выросла".

"Когда говорят, давайте будем нещадно бороться с «черной» экономикой — это правильно. Но в трудные годы эта экономика для многих является серьезной финансовой подушкой. Да, она вне закона, не облагается налогами, но она спасает население. Это факт", — заключает Трахтенберг.

Полномочный представитель Российской Гильдии управляющих и девелоперов в Екатеринбурге и Свердловской области Андрей Бриль также указывает на политическую обоснованность любых прогнозов.

"Мне сейчас кажется немного затруднительным строить какие-либо прогнозы, потому что не решен главный вопрос. Будет у нас экономический рост или нет? Будет у нас поставлена такая задача или нет? Потому что, например, избыточное кредитование в условиях экономического роста — это одна история. В условиях стагнации и дефляции во многих ключевых отраслях экономики — совершенно другая. Поэтому все эти прогнозы имеют сейчас очень слабую базу. По крайней мере, в бюджете страны не приведено ничего, что дало бы какие-то основания считать, что доходы населения будут существенно расти, что будет восстановлен инвестиционный процесс, что будет экономический рост. Этого нет. А раз нет, можно строить разные прогнозы", — говорит эксперт.

По его мнению, ни падать, ни расти реальные доходы населения в ближайшей перспективе не будут. Драматической ситуации в растущей закредитованности населения он тоже не видит: «Плохие кредиты, невозвраты, люди, которые не справились с кредитной нагрузкой, есть всегда. В этом нет ничего необыкновенного или смертельного для экономики».

Для тех, кто в экономическую ловушку все-таки попадет, Андрей Бриль видит вполне узаконенный выход: «Есть юридическая норма о банкротстве физических лиц. Кто не справится, будет банкротиться. Это — нормальная практика. Процедура банкротства возникает, когда в силу внешних или внутренних обстоятельств, персонального неумения люди не справляются с кредитом и с ведением своего хозяйства. Опасность появляется тогда, когда это становится существенно большим в масштабах всей экономики, когда это начинает влиять разрушительным образом на экономические процессы и приводит к каким-то социальным волнениям, которые нежелательны для власти. Я пока, например, не вижу, что проблема приобретает такой размер».

На Среднем Урале количество потенциальных банкротов за первые полгода 2018-го выросло на 9,8% — до 33 854 человек. В России граждан, имеющих просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней, по данным НБКИ на 1 июля, почти 927 тысяч человек. С начала года, пока росли официальные зарплаты, их число выросло на 4%.

У 70% друзей и знакомых корреспондента «Уралинформбюро», опрошенных на «кредитную» тему, есть обязательства перед банком. Более трети тратят на их обслуживание порядка 50-60% ежемесячных доходов, почти половина — от 20 до 30%, каждый пятый — 10-15%.

Анна БОГДЕВИЧ