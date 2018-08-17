В этот день 20 лет назад… Нижегородцы вспоминают «черный вторник» 1998 года

— В начале августа 1998 я бегал по Нижнему Новгороду в поисках банка… Очень хотелось надежно и выгодно пристроить свою кровную десятку баксов, скопленную ранее по 5–6 рублей… — вспоминает Виктор Ворошиловъ. — Через несколько дней намечался отъезд с семьей на отдых в Тунис. Прикинул, что с собой 3000 хватит. А остальные брать нет смысла… Дома оставлять тоже — не айс. Поэтому решил воспользоваться услугами банка. А что? И в сохранности, и процентик накапает.

Поехал в НБД на пл. Горького… Не помню почему, но там что-то не понравилось. То ли махонький процент. То ли очередь. То ли много формальностей при оформлении…

Следующим стал соседний банк. Недалеко. На крыше и сбоку огромного здания Нижполиграфа на пересечении улиц Ковалихинской и Варварской были установлены внушающие доверие огромные буквы «ИНКОМБАНК»! Да это серьезный крутой банк! Такому сложно не довериться. Тем более реклама гремела со всех сторон. В итоге процентик устроил. Быстро оформили депозит. Внёс в кассу зеленые, и мы счастливые уехали на отдых…

И вот наступило 17 августа 1998, понедельник… В тот день по новостям с телевизора в вестибюле отеля объявили о дефолте — отказе России платить по своим обязательствам. Народ заволновался. Ну и я, занервничал… Я тут, в Африке, а денежки мои там… В отеле познакомились с женщиной. Она оказалась замуправляющего банка Диамант. Лежа на пляже рядом с ней, по знакомству задал вопрос: «Что делать? Деньги забирать?» «Ну что вы, на это нет никаких предпосылок, банковская система надежна как никогда, успокойтесь, расслабьтесь и получайте удовольствие от отдыха!» — такой ответ меня успокоил, и мы продолжили с сыном строить на берегу замки из белого песка… Оставалась еще неделя пляжного отдыха, прежде чем самолет увезёт нас домой…

А на следующий день, в «черный» вторник произошел крах всей банковской системы… Курс доллара резко вырос! Я потирал руки — какой же всё-таки молодец, что денежку хранил в баксах! Теперь мои доходы или увеличатся в несколько раз или останутся прежними, во всяком случае я не прогадаю ничего! Каким же наивным дураком я тогда был…

Через неделю мы возвратились в родной Нижний. Я сразу в банк. А там… Очередь и столпотворение! Бабушки, дедушки, родители с детьми. Галдёж, давка, крики, плачь! Люди требовали вернуть свои деньги, но им их уже не выдавали… Кто-то ранее продал своё жилье и подыскивал новое, живя у родственников. А на это время деньги доверили банку. Другие вносили и хранили все свои сбережения и накопления на депозите. Проценты в то время были хорошие.

Успокаивал себя тем, что квартира, машина у меня была. В долг ни у кого не брал, никому не должен. Всё свои баксы я заберу позже…

Спустя несколько недель Центробанк начал принимать какие-то меры к стабилизации ситуации, которая накалилась и начала выходить из-под контроля. Курс доллара то опускался, то подскакивал, гуляя в пределах от 9 до 26 рублей.

Я уже не помню, что было с рублевыми вкладами, но для тех, кто держал деньги в валюте, государство предложило зафиксировать курс по 6,33 рубля за 1 доллар и выдать через 2 месяца через Сбербанк . Была альтернатива — ничего не делать, а ждать, когда продадут активы Инкомбанка и раздадут долги всем вкладчикам… Но без сроков и гарантий…

Начал думать… В итоге согласился… Правда, государство и тут обмануло. Обещая через 2 месяца выдать рубликами по курсу 6,33, а по факту выдача произошла спустя 6 месяцев! Если бы рубли выдали в 1998-м, то баксы можно было бы купить по курсу 9–12 рублей… А спустя полгода — я взял их по 24 рубля за один «зеленый».

В итоге на полученные рубли за 10 тысяч долларов по курсу 6,33 я смог купить только 2637 баксов по курсу 24!

Купил квартиру

— Помню, пошел я поменять рубли на доллары, а бакс вместо шести рублей уже 24 стоит. У меня были накопления в долларах, которые за три дня подорожали в четыре раза. Это позволило мне через год купить квартиру, — вспоминает Сергей Анисимов . — Деньги я хранил не в банке, что меня и спасло. Нижегородские люди рассказывали, что им звонили в два часа ночи и просили срочно забрать свой вклад из Инкомбанка. Те, кто проигнорировал эти звонки, не получили ничего. А как у вас было?

Остался без иномарки

— Я хотел купить свою первую иномарку, стоила она 12000$. Мне казалось, что это дорого, но всё-таки решился, — рассказал Михаил Нечаев. — Пошёл в салон платить, но не успел, свершился дефолт. И пришлось долго ездить на своей 2109, ещё 4 года.

Бизнес рухнул

— Я тогда был должен денег за импортный товар тысяч на 10… — рассказала Валерий Кей. — Вернул товар и все… Со скандалом, но они были и этому счастливы… Бизнес рухнул полностью, потому как у меня был тогда магазин импортных автомасел. Уже через неделю я стоял на пятаке возле Сбербанка и торговал валютой. Еще через год — босс городских валютчиков… С того момента моя жизнь круто изменилась…

Страдали курильщики

— Лежал на берегу реки. Жарко было. Красивая девушка массировала мне плечи… Потом была суета. Особенно курильщики страдали. Сигареты были импортные и взлетели в цене. Я не курил и не курю. Поэтому было все равно, — поделился воспоминанием Игорь.

Продавал смородину

— Торговал на рынке, — рассказал Артём Рагозин. — Спрос чумовой был на смородину. У всех по 60 рублей за ведро. Я продавал по 85. Так ещё и не хватало.

Переписывал ценники

— Работал в компьютерном магазине, по три раза в день ценники перевешивали, — добавил Юрий Кузьмичев

Радовался суперкомпьютеру и стиральной машинке

— Мы успели купить монтажный суперкомп с АV-мастером и радовались, как дети, когда поняли, как нам повезло! — рассказал Роман Алейник.

— Ребёнку было 3 недели. 16 августа купили стиральную машину, — довольна Ольга Шавенкова.

Скупал продукты

— Масло и крупу скупал, — честен Андрей Макшанов.

Стал «царём отдыхающих»

— В Коктебеле в этот день стал «царём отдыхающих», — вспоминает Дмитрий Кузин . — Чуть ли не единственный, кто приехал на отдых с долларами и менявший необходимую сумму ежедневно.

Зарплата превратилась в слезы

— Я уже вовсю работала на телекомпании «Волга». Мы с коллегой, рванули в Египет. Я на это потратила свои 200 долларов. И все никак не могла их заново купить, — рассказала Анжелика Бурцева. — А потом грянул дефолт. И моя зарплата превратилась в жалкие слезы. Но руководство решило и ас поддержать и разрешили набрать техники в рассрочку. Я взяла стиральную машинку Аленку, которая служит нам до сих пор!